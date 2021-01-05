SGK’dan krediyle emeklilik imkânı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasındaki protokol töreni dün imzalandı.

Törende konuşan SGK Başkan Vekili Yılmaz, “Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b’den (Bağ-Kur) yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a’dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, ek-5 ve ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar kapsamda” dedi.

Yılmaz, faiz oranının yüzde 1.6 ve vadesinin 36 ay olacağını da sözlerine ekledi. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar da, daha önce de benzer protokoller imzaladıklarını belirterek, sadece son 3 protokolle 140 bin vatandaşın emekli olmasına katkı sağladıklarını vurguladı.