SGK’dan kaplıca uyarısı

Doktor tavsiyesi ile kaplıca tedavisine gerek görülen kişiler ve emeklilerin tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Ancak SGK, bu konudaki yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin ‘Kaplıca Tedavileri’ başlıklı maddesinde, ‘Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz’ denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın işletme izni verdiği 262 tesis, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illerinde bulunuyor.

HANGİ HASTALIKLARDA ÖNERİLİYOR?

Kaplıca tedavisine balneoterapi adı veriliyor. Balneoterapi, başta kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları (eklemlerdeki romatizmal hastalıklar, kas-eklem ağrıları, dizde kireçlenme) olmak üzere, nörolojik ve travmatik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, solunum sistemi hastalıklarında, sindirim ve idrar yolu hastalıklarında ve spor sakatlıklarının tedavisinde kullanılıyor. Kanaması ya da kanama riski bulunan hastalar balneoterapi uygulamaları alamıyor. Kalp damar hastaları ile yaygın varis şikayeti bulunanların, kansızlık ve diyabet hastalarının ise öncesinde doktor kontrolünden geçmesi öneriliyor.