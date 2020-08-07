MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSGK’dan kaplıca uyarısı
GeriEkonomi SGK’dan kaplıca uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

SGK’dan kaplıca uyarısı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
SGK’dan kaplıca uyarısı
Abone Olgoogle-news

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doktor önerisi ile kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin tedavi masraflarının, ancak Sağlık Bakanlığı’nın işletme izni verdiği kaplıca tesislerinde karşılanabileceğini açıkladı.

Doktor tavsiyesi ile kaplıca tedavisine gerek görülen kişiler ve emeklilerin tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Ancak SGK, bu konudaki yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin ‘Kaplıca Tedavileri’ başlıklı maddesinde, ‘Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz’ denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın işletme izni verdiği 262 tesis, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illerinde bulunuyor.

HANGİ HASTALIKLARDA ÖNERİLİYOR?

Kaplıca tedavisine balneoterapi adı veriliyor. Balneoterapi, başta kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları (eklemlerdeki romatizmal hastalıklar, kas-eklem ağrıları, dizde kireçlenme) olmak üzere, nörolojik ve travmatik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, solunum sistemi hastalıklarında, sindirim ve idrar yolu hastalıklarında ve spor sakatlıklarının tedavisinde kullanılıyor. Kanaması ya da kanama riski bulunan hastalar balneoterapi uygulamaları alamıyor. Kalp damar hastaları ile yaygın varis şikayeti bulunanların, kansızlık ve diyabet hastalarının ise öncesinde doktor kontrolünden geçmesi öneriliyor.

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle