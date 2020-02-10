SGK’dan kadınlar için büyük fırsat! 6 yıl erken emeklilik

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınların geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına olanak tanıyan bir haktır. Böylece doğum borçlanması şartlarına uyan annelerin daha erken emeklilik hakkı doğuyor. 4A, 4B, 4C kapsamında sigortalı olup doğum yapan tüm kadınlar, 2014 yılında yapılan değişiklik kapsamında üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.

DOĞUM BORÇLANMASININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Doğum Borçlanmasının Şartları Nelerdir?

Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigorta başlangıcı olmalıdır. Hizmet akdine bağlı olarak, kamu görevlisi veya kendi iş yerinde çalışan kadınların doğumdan önce sigortalılık hallerinin tescil edilmesi gerekir.

Doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemesi gerekir.

Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması şarttır.

İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Doğum borçlanmasında farklı olarak; staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli sayılmazken doğum borçlanmasında bu tarih baz alınarak hesaplama yapılabiliyor.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının veya hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine,

Kamu görevlileri, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum borçlanmasını ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden yapacak kadınların işvereninden herhangi bir belge alması gerekmez. Üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus sureti ve doğum borçlanması formu başvuru için yeterli belgelerdir. Sonuçlar ilgili kurumun sisteminde değerlendirilip olumlu olması halinde erken emeklilik koşulundan faydalanılabilir.

Doğum Borçlanması İçin Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Doğum borçlanmasında etki eden ilk faktör; o yıl belirlenen asgari ücret miktarıdır. Aynı zamanda doğum borçlanmasının alt ve üst sınırları da ödeme için etkili olan koşullar arasında yerini alır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı da günlük en yüksek borçlanma tutarını ortaya çıkarır. 2020 ylı içinde doğum borçlanması ücretleri belirlenmiştir:

Bir aylık doğum borçlanması tutarı: 941.76 TL

Bir yıllık doğum borçlanması tutarı: 11. 301,12 TL

İki yıllık doğum borçlanması tutarı: 22.602,24 TL

Doğum Borçlanması Ödemesi Nereye Yapılır?

Doğum borçlanması ödemeleri PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve SGK online tahsilat bağlantısından yapılabilir. Online tahsilat bağlantısına e-Devlet üzerinden erişmek mümkündür. Doğum borçlanmasının ödenme süresi bir aydır. Bu süre içinde borçlanılan miktarın ödenmemesi halinde, başvuru iptal edilir. Bu durumda kişinin yeniden ilgili kurumlara başvurusunu yapması beklenir. Borçlanmaya konu olan miktar tek seferde tahsil edilir. Doğum borçlanması taksitlendirme ile ödenmez ancak bankalardan borçlanma için kredi çekilebilir. Bankadan çekilen kredi bağlanan emekli maaşından kesinti yapılarak otomatik olarak ödenebilir veya kişi ayrıca ödeme de yapabilir.