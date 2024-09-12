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SGK'dan GSS açıklaması

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#SGK#GSS#Açıklama
SGKdan GSS açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 16:56

SGK "Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapmalıdır" açıklamasında bulundu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların gelir testine başvurarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz."

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#SGK#GSS#Açıklama

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