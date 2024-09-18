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SGK’dan ‘çift ödeme iadesi’ için uyarı

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#SGK#Çift Ödeme İadesi#Dolandırıcılık
SGK’dan ‘çift ödeme iadesi’ için uyarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde “çift ödeme iadesi” ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

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SGK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurumumuzun ‘çift ödeme iadesi’ konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler.”

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#SGK#Çift Ödeme İadesi#Dolandırıcılık

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