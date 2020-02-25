Emekli maaşı kesintisi yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kalkıyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) milyonlarca emeklinin kafasındaki soru işaretlerine yanıt verdi. Emeklilerin maaşlardan kesinti yapılacağı ve emekli ikramiyenin kalkacağı iddiaları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazılı açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Peki, emekli maaşı kesintisi yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kalkıyor mu?
Bazı basın yayın organlarında emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönünde haberlerin yer aldığı ifade edilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı ve bayram ikramiyesi kesinti haberlerine açıklık getirdi. Peki, Emekli maaşına kesinti yapılacak mı, bayram ikramiyesi kalkacak mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşlarından kesinti yapacağına ilişkin iddialar, gündemde uzun süre yer tutmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın-yayın organlarındaki "emeklilerle ilgili çalışma" haberlerini yalanladı.
SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili SGK'den herhangi bir çalışma istenmediği gibi SGK'nin böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. "
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