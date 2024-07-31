SGK’dan 2.5 milyarlık kritik satış

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Kurum Ankara, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mersin’de 104 parça arazisi için ihale açtı. Yaklaşık 2.5 milyarlık satışta İstanbul Beykoz, Şile, Üsküdar, Çatalca, Pendik dikkat çekerken, gayrimenkuller arsa, konut, toplu konut alanı, hastane yeri, lojman, toplu işyeri, tarla, ticaret-turizm alanı,plaj günübirlik turizim tesis alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, konut gelişme alanlarından oluşuyor.

SGK, söz konusu taşınmazların satışını internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Platformu üzerinden 13-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

SUR’DA YARIM MİLYARLIK SATIŞ

Diyarbakır’da satışa sunulan 13 arsanın 11’i Sur’da, ikisi Yenişehir’de bulunan gelişme konut alanı ve konut-ticaret alanı imarlı yerler oluşturdu. Sur’daki 11 arsa için 538 milyon lira, Yenişehir’deki iki arsa içinse 7.2 milyon bedel biçildi. Kahramanmaraş Onikişubat’ta 8 arsa konut alanı ile konut, ticaret, turizm alanı imarlı olarak ihale edildi.





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REKOR ŞANLIURFA’DA

SGK’nın ilanı içinde en büyük satış alanı beş ilçesinde 70 arsa satılan Şanlıurfa oldu. Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki arsalar konut, konut-ticaret alanı, kültürel tesis alanı, idari alan, park alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, tarım alanı amaçlı satışa çıktı. Mersin’de ise Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde toplam 24 bin metrekarelik arazi satışta.