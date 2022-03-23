SGK’da rapor sıkıntısı

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Ancak raporunu yenilemek için hastanelere başvuran hastaların 1.5 - 2 aydan önce randevu alamadıklarını görüyoruz. Böyle devam ederse büyük sıkıntı yaşanacaktır.

Sorun bir an önce çözülmeli” dedi. Saydan Hürriyet’e şunları söyledi: “Kronik hastalıklara ait sağlık raporlarının 30.04.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle hastaların raporlarını yenilemesi konusunda eczacılar olarak uyarılarda bulunuyoruz. Ancak raporlarını yenilemek isteyen hastaların hastanelerden en erken 1.5 - 2 ay sonrasına randevu alabildikleri ortaya çıktı.

İlgili uzman gerektiren ilaçların yazılması ve raporlarının çıkarılması konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli düzenlemeleri yapması şart. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlarla tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar. TEİS olarak, oluşan hasta mağduriyeti konusunda ilgili kurumların bir an önce çözüm bulması ve acilen gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini düşünüyoruz.”