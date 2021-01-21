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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

SGK uyardı! Son gün 1 Şubat

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SGK uyardı! Son gün 1 Şubat
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yapılandırma başvuruları devam ediyor. İdari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezalarının da yer aldığı yapılandırma kapsamında başvurular için son tarih 1 Şubat olarak açıklandı.

ANTALYA Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, kuruma pirim borcu olanları 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusuna davet etti. İl Müdürü Deniz, "Sadece pirim borcu değil, idari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezaları da bu yapılandırmaya dahil" dedi.

2021 yapılandırma borç ödeme başvurusu nasıl yapılır
2021 yapılandırma borç ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığını dile getiren İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden talepte bulunabileceğini belirtti. Şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de başvuru yapılabileceğini sözlerine ekleyen İl Müdürü Deniz, yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur (4-b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsadığı söyledi.

3 dakikada borç yapılandırma
3 dakikada borç yapılandırma

SGK İl Müdürü Deniz, şöyle konuştu:

"Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90’ının silinecek, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise 2’şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabilecekler. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak, yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde ’borcu yoktur’ yazısının alınabilecek" dedi.

SGK İl Müdürü Deniz, yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacağını söyledi.

Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek SGK, KYK, trafik borcu yapılandırma başvuruları e Devlette devam ediyor
Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek? SGK, KYK, trafik borcu yapılandırma başvuruları e Devlet'te devam ediyor
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