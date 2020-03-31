SGK tahsis numarası nedir? Emekli tahsis numarası öğrenme ekranı!
SGK tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla maaş sorgulama işlemleri yapılabiliyor ve herhangi bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılacak olan işlemlerde hız kazandırılabiliyor. Peki, SGK’ya dilekçe yazarken de kullanılan emekli tahsis numarası öğrenme işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
SGK tahsis numarası her emekliye özel olarak tanımlanmıştır. E-Devlet üzerinden sorgulanabilmekte olan SGK tahsis numarası emekli maaşının ne zaman alınacağı, ikramiyelerin ne zaman yatacağı konusunda fikir veriyor. Peki, SGK tahsis numarası nedir ve nasıl alınır? İşte, o detaylar
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK’nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
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