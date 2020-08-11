SGK Şanlıurfa’da 40 gayrimenkulü satışa çıkardı

Tamamı arsa olan ve Urfa’nın farklı yerlerinde olan gayrimenkullerin toplam değeri ise 42 milyon 396 bin TL olarak hesaplanıyor. SGK, prim borcuna karşılık el koyduğu gayrimenkulleri bir süredir satışa çıkarıyor. Tamamı Şanlıurfa’da olan gayrimenkuller için de, SGK’nın ana sayfasından bir duyuru yayınlandı. Duyuruda, arsaların açık artırma usulüyle satılacağı belirtilerek, öncesinde de teminat alacağı vurgulandı. 25, 26, 27 ve 28 Ağustos’ta bölüm bölüm satışa çıkarılacak olan arsaların ise farklı farklı büyüklüklerde olduğu dikkat çekiyor. Urfa’da satılacak arsalar içinde muhammen bedeli 4 milyon 342 bin liralık bir arsa bulunduğu gibi, 3.5 milyon TL değerinde bir arsa da bulunuyor. Urfa merkezinin yanı sıra Karaköprü ilçesinde de yer alan arsaların 8’inin muhammen bedeli ise 456 bin lira olarak belirlendi.

SIK SIK İHALE AÇIYOR

SGK, açtığı ihalelerle, elindeki taşınmazların yanı sıra ürünleri ve otomobilleri de satıyor. SGK, Mart ayında yapacağını duyurduğu ihalelerle, saç kurutma makinesinden, televizyon kumandasına, bazadan yatağa kadar, prim borcuna karşı bir dizi ürünü satacağını açıklamıştı. SGK’nın ihaleyle sattığı gayrimenkuller arasında ise apartman daireleri, garajlar, fındık bahçeleri ve zeytinlikler de bulunuyor. SGK’nın satışa çıkaracağı taşınmazlar için öncelikle bir ekspertiz raporu hazırlattırılıyor. Taşınmazlar, ihaleyi kazananın talep etmesi halinde satış bedelinin yüzde 25’i peşin, kalan yüzde 75’i taksitle olmak kaydıyla satılabiliyor. Böyle bir durumda 50 milyon TL altındaki bedellerde 24 ay vade uygulanabiliyor. 3’er aylık dönemler halinde ve 8 eşit taksitle yapılacak ödemelerde yıllık kanuni faiz oranı geçerli oluyor. 50 milyon liranın üstündeki bedellerde ise vade 60 aya çıkıyor.