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HABERLEREkonomi Haberleri

SGK ödenek ve primleri belli oldu

#Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)#Ödenek#Prim
SGK ödenek ve primleri belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile geçici iş görmezlik ödeneği, emzirme ödeneği ve cenaze ödeneği tutarlarını açıklandı.

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Sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Genel Sağlık Sigortası primini ödeyecek gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

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EMZİRME ÖDENEĞİ 316 TL’YE YÜKSELDİ

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Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. 2021 yılında 232 TL olan emzirme ödeneği, 2022 yılında 316 TL oldu. Kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için, 4A’lı (SSK) çalışanları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekiyor. 4B’li (BAĞ-KUR) çalışanları için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması ve prim borcunun olmaması gerekiyor.

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CENAZE ÖDENEĞİ 1250 TL OLDU

Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ve en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine veriliyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL’ye yükseldi.

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GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 166,80 ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Geçici iş göremezlik ödeneği asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanarak, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara veriliyor. Sigortalıların 2022 yılı içerisinde istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 166,80 TL üzerinden hesaplanacak. Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83,40 TL asgari üzerinden yapılacaktır. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)#Ödenek#Prim

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