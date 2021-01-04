SGK ile kamu bankaları arasında sigortalılar için kredi işbirliği protokolü

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında yapılandırma kanunu kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi işbirliği protokolü amacıyla imza töreni düzenlendi. SGK’da gerçekleştirilen programa SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar katıldı.

'36 AY VADE İLE KREDİ KULLANABİLECEKLER'

İmza töreninde konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Marta kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/bden yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/adan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar bulunmaktadır" dedi.

'YAKLAŞIK 40 BİN SİGORTALI FAYDALANABİLECEK'

Bankalar ile yapılan protokol ile sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen yaklaşık 40 bin sigortalı, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüklerine yapacak. Sigortalılar, Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank şubelerinden tercih ettiklerine müracaat edebilecek.