SGK: Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. SGK’dan yapılan açıklamada, “En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos’ta yapılacaktır” denildi.

3.7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme temmuz ayı başından itibaren geçerli olduğu için 3 milyon 703 bin emekli için fark ödemesi yapılacak. SGK da farkların 7 Ağustos çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Düzenlemenin bütçeye 33.2 milyar liralık ilave maliyet getirmesi bekleniyor. Yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılacak.

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YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI 10 GÜN SONRA 500 LİRA

Vergi paketiyle yurtdışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya çıkarıldı. Düzenleme 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Yurtdışına çıkış harcı her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. 500 liralık harç tutarı 1 Ocak 2025 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan yeniden değerleme oranında artırılacak. Yasaya göre, yeniden değerleme oranında hesaplanan harç tutarının 10 TL’ye kadarki kesirleri dikkate alınmayacak. Hesaplanan harcın uygulandığı yılın ocak ayının onuncu günü sonuna kadar yapılan yurtdışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden yapılmış harç ödemeleri için fark alınmayacak.