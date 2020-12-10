SGK borcunda düşük faiz fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, yapılandırma süreci hakkında bilgi verdi. Bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda yapılandırma kapsamına giren sosyal güvenlik kapsamındaki toplam rakamın 165 milyar lira olduğunu kaydeden Yılmaz, “Özellikle belirtmek istediğim nokta başvuru sürelerinin iyi takip edilerek kaçırılmamasıdır. Sağlıktan ihyaya kadar geniş bir yelpazede, oldukça önemli konularda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Genel Sağlık Sigortası’nda borçlu görünen 4 milyon kişinin de yapılandırma kapsamında olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu kişiler borçlarını, 30 Nisan 2021’e kadar ödemeleri halinde, sadece prim borcu aslını ödeyecekler” dedi.

YÜKSEK BAŞVURU BEKLİYORUZ

Halen ödemeleri devam eden ve 2018 yılında çıkan yapılandırma yasası kapsamında tahakkuk-tahsilat oranının yüzde 15.75 olduğunu belirten Yılmaz, “Bu süreçte ise yapılandırma başvuruları ve ödemelerine çok yoğun bir başvuru bekliyoruz. Vatandaşlarımız hızla müracat kanallarını kullanıyorlar. Önceki yıllardan daha yüksek bir başvuru ve ödeme bekliyoruz” dedi.

1.200 TL PRİM BORCUNA 1.281 TL ÖDEME

”2008’de 1.200 TL prim anapara borcu olan bir vatandaşımızın bugün yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3 bin 580 TL olacaktı. Ancak söz konusu faiz yapılandırma sonrasında güncellenerek, 3 bin 580 TL’den 818 TL’lere kadar düşecektir. Borcun peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE güncelleme tutarı olan 818 TL’nin de yüzde 90’ı silinerek, yapılandırma öncesi 4 bin 780 TL olan borç, 1.281 TL olarak ödenebilecek.”

GSS’DE FAİZİN TAMAMI SİLİNECEK

Genel Sağlık Sigortası’nda 6 bin 374 TL ana para borcu 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir sigortalı, Nisan sonuna kadar borcunu öderse, 9 bin 718 TL yerine sadece ana para olan 6 bin 374 TL ödeyecek.

İDARİ PARA CEZASINDA BORCUN ASLI DA DÜŞECEK

”2016 yılında kesinleşen bin 200 TL idari para cezasının gecikme cezası ve zammı bugün bin 5 lira, toplam borç 2 bin 205 lira. Bu borç aslı 600 TL’ye indirilecek, buna uygulanacak Yİ-ÜFE 108.6 TL, yeni borç tutarı ise 708.6 lira olacak. Bu borç 1 Mart 2021’e kadar ödenirse, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı da silinecek ve sadece 610 lira ödenecek.”

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA

”2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ilişkin olup, 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan, sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortaıs Primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar kapsama giriyor. Başvurular yıl sonuna kadar yapılabilecek. İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Mart 2021. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 30 Nisan’a kadar ödeme yapılabilecek.”

SMA’DA YENİ İLAÇLAR TAKİP EDİLİYOR

SMA hastası çocukların ilaçlarıyla ilgili sorulara da yanıt veren Yılmaz, “Biz bu arada ilaçların yanı sıra, bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişimi de ücretsiz olarak sağlıyoruz. Tüm hastalıklar için çıkan yeni ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlenmeye devam edilmekte” açıklamasında bulundu.