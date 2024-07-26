SGK 96 milyar liralık prim borcu için harekete geçti

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“Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor” diyen Vedat Işıkhan, SGK’ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerektiğini ifade etti. Dün AA’ya konuşan Işıkhan, SGK’nın 85 milyon vatandaşın hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini anımsattı.

YÜZDE 80’İ BELEDİYE ŞİRKETİ

Tüm uyarıların ardından SGK’nın, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu borcun yüzde 80’i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir.”

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EN BORÇLU ANKARA BELEDİYESİ

Işıkhan, bakanlık olarak emeğin korunmasının yanında emek sömürüsüne engel olmak için de çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Işıkhan, daha sonra sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada ise en borçlu beş belediyeyi açıkladı.

Işıkhan, bu belediyeleri ve borç miktarlarını şöyle sıraladı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi 5.7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5.3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3.3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1.8 milyar lira.”