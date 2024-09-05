Sezon uzadı fiyatlar düştü

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Turizm sezonunda konaklama fiyatlarındaki artış nedeniyle, yerli turist tatilini son dakikaya bıraktı ve fiyatların yüzde 50 daha ucuz olduğu düşük sezona

erteledi. Turizmciler, daha uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyenlerin ve yaz boyunca tatil planı yapmayanların ‘son dakika’ fırsatlarını değerlendirdiğini belirterek

sezonun uzadığına dikkat çekiyorlar. Peki eylül, ekim ve kasım aylarında fiyatlar nasıl? Rezervasyon sitelerinden edindiğimiz bilgiye göre, özellikle ekim

ve kasım aylarında fiyatlar ortalama yüzde 10 düşerken bu oran bazı otellerde yüzde 50’ye ulaştı. Özellikle her şey dahil otellerde kasım ayında dört gece beş gün iki kişi için fiyatlar ortalama 15 bin liraya kadar düşüyor. Bölge bölge konaklama fiyatlarını araştırdık.

ORTALAMA YÜZDE 30 DÜŞÜYOR

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Bodrum’da 5 yıldızlı otellerde dört gece beş gün her şey dahil iki kişilik fiyatlar ortalama 36 bin liradan başlıyor. Aynı tarihlerde 3 ve 4 yıldızlı oda-kahvaltı şeklinde konaklamak istenirse de 20 ila 25 bin lira arasında bütçe ayırmak gerekiyor. Bodrum’da eylülde iki kişilik dört gece beş gün en pahalı otel ise 296 bin

lirayı buluyor. Ekim ayında ise iki kişinin dört gece beş günlük 5 yıldızlı otel maliyetinin ortalama yüzde 30 düştüğü görülüyor. Ortalama 21 bin liradan başlayan 5 yıldızlı her şey dahil otellerin fiyatları 60 bin liraya kadar çıkıyor. Bölgenin en pahalı oteli ise 226 bin lira. Kasımda birçok otelin sezonu kapattığının yanıtını

aldık. Açık olan otellerde ise fiyatlar şöyle: Dört gece beş gün iki kişi için 3 ve 4 yıldızlı otellerde fiyatlar ortalama 13 bin liradan başlıyor, en pahalı otel ise 108 bin lira.

15 BİN LİRAYA KADAR GERİLİYOR

Antalya’da 5yıldızlı otellerde eylülde konaklamak istenirse; iki kişi dört gece ortalama 23 bin liradan başlıyor, daha lüks otellerde fiyatlar ortalama 30-40 bin TL

civarında. Bölgenin en pahalı oteli 359 bin lira. Rezervasyon sitelerinden edindiğimiz fiyatlara göre, ekimde fiyatlar yüzde 10 ila 50 arasında düşüyor. İki kişi için

dört gece beş günlük 5 yıldızlı otellerin fiyatları ortalama 22 bin liradan başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor. Antalya’da kasımda 5 yıldızlı otellerin fiyatları

dört gece beş gün iki kişi için ortalama 15 bin liradan başlıyor. Lüks otellerde 35-40 bin liraya dört gece konaklamak mümkünken, en pahalı otelin fiyatı 90 bin lira.



YÜZDE 50 DAHA UCUZA GELİYOR

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Marmaris’te eylülde iki kişi için dört gece beş gün en yüksek fiyatlı otel 112 bin lira. Ortalama bir butik otelde konaklamak istenirse de dört gecelik fiyatlar ortalama 15 bin liradan başlıyor. Ekimde en yüksek fiyatlı otel dört gece için 46 bin lira olurken ortalama bir otelde fiyatlar 10 bin liradan başlıyor. Kasımda ise bazı otellerde

fiyatlar yüzde 50 düşüyor. Yine bu ayda en pahalı otelde dört gece iki kişi konaklamak 30 bin liraya gelirken, her şey dahil bir otelde ortalama 20 bin liraya konaklamak mümkün.