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Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70'i aştı

#Kış Turizmi#Kayak Merkezi#Son Dakika
Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70i aştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'ndaki oteller, sezon başlamadan yüzde 70 yatak doluluk kapasitesine ulaştı.

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Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan, doğası ve modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, turistlerin ilgisini çekiyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, yaz sezonu boyunca tesisleri kışa hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

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Misafirlere konforlu bir tatil sunabilmek için yazın her türlü çalışmayı eksiksiz yaptıklarını vurgulayan Cıngı, "Erciyes'te yaz boyunca hem yeni pistlerin açılması, teleferiklerin tamiri hem de buradaki alt yapının olgunlaşmasıyla alakalı çalışmalar yürütüldü. Bütün tesislerimizi elden geçirdik, kışa hazırladık, ilave pistlerimizi açtık. Deforme olan pistlerimizi yeniledik. Kayakçılar açısından sorun teşkil eden bazı yerleri düzenledik." dedi.

Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70i aştı

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Bu yıl inşaatına başlanan ve kısa sürede tamamlanan 3 otelin sezon başından itibaren misafir ağırlamaya başlayacağını belirten Cıngı, konaklama yatırımlarının önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade etti.

"5 YIL İÇERİSİNDE 5 BİN YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"

Erciyes'te her yıl yeni bir yatırımın heyecanı yaşadıklarını vurgulayan Cıngı, şöyle konuştu:

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"Bir taraftan da girişimcilerimiz yeni otellerinin inşaatıyla ilgilendiler. Bu yıl inşallah yeni otellerimiz hizmete girecek. Artık Erciyes'te her yıl yeni yatırımlar, yeni konaklama tesisleri görmek mümkün. 3 otelimiz hizmete girecek. Bu 3 otel dağdaki kapasitemizi 250 yatak daha artıracak. Bu sene dağ otellerinde 2 bin yatakla hizmet vereceğiz. Tabii ki bu yatak kapasitesi her yıl artmaya devam edecek. Çünkü bu yıl hizmete girecek 3 otelimiz gibi inşaat aşamasında olan daha çok sayıda otelimiz var. Bunlar da ilerleyen yıllarda müşteri almaya başlayacak. 5 yıl içerisinde 5 bin yatak kapasitesine ulaşmış olacağız."

Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70i aştı

"YATAK SAYISININ YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ REZERVE EDİLMİŞ DURUMDA DİYEBİLİRİZ"

Şehir otellerini tercih eden kayakseverlerin de olduğunu anımsatan Cıngı, tatil için Erciyes'i tercih eden hiç kimsenin konaklama sorunu yaşamadığı söyledi. Cıngı, bu yıl da her zamanki gibi Erciyes'e yoğun bir talep olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

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"Merkezimizin Kayseri merkezine yakınlığı ve yol kalitesinden dolayı misafirlerimiz şehir otellerini de tercih edebiliyor. Yani Erciyes'e gelen bir misafir konaklama sorunu yaşamaz. Hem dağda hem de şehirde otel imkanı misafirlerimiz açısından da olumlu bir durum. Buraya gelen misafirlerimizin bazıları dağ otelinde kalarak buranın havasını solumak istiyor bazıları ise gündüz kayağını yapıp akşam şehir merkezinde konaklamayı tercih ediyor. Otellerimiz kış sezonunu satmaya devam ediyor. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından oldukça iyi talep var. Yatak sayısının yaklaşık yüzde 70'i rezerve edilmiş durumda diyebiliriz."

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#Kış Turizmi#Kayak Merkezi#Son Dakika

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