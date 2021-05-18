Sezgin Baran Korkmaz’a tutuklama kararı

İstanbul 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına ‘Mal varlığı değerini aklama’ suçundan 1.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner, Doğa Doğan, Kamil Feridun Özkaraman, Ziya Bartık ile iddianamede yer alan şirketlerin yetkilileri katıldı.



Sezgin Baran Korkmaz’ın da arasında bulunduğu 5 firari sanık ise duruşmaya gelmedi. Korkmaz hakkındaki yakalama kararını kaldıran mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, yurtdışında olması, açık adres bilgilerinin tespit edilememesi, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin uygun ve orantılı olacağı dikkate alarak yokluğunda tutuklanmasına karar verdi.

Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Doğa Doğan, Bereket Öner, Ziyaattin Bartik hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar veren mahkeme, Yılmaz, Öner ve Bartik hakkındaki ev hapsi kararını ise kaldırdı. Türkiye dışında oldukları belirtilen Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan, Jacob Ortell Kingston hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına, savunma ve delillerinin tespiti için ilgili ülke adli makamlarına yazı yazılmasına, Alptekin Yılmaz’ın ise yakalanmasının beklenmesine hükmetti.

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