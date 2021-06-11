Seyrantepe’ye 800 milyon dolar yatırım

Eroğlu Holding’in İstanbul Seyrantepe’de hayata geçirdiği Skyland İstanbul projesi rezidans, ofis ve konsept alışveriş merkezi fonksiyonlarını bir arada sunuyor.



Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa’nın en prestijli 10 gökdeleni arasındaki Skyland İstanbul, akıllı teknolojilerle donatılmış altyapısı ile öne çıkıyor.

Skyland İstanbul’u 800 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiklerini belirten Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Skyland İstanbul gayrimenkul yatırımlarımız arasında bizim için son derece önemli bir yere sahip, hatta imza projemiz olarak görüyoruz. Her detayında kalite, lüks ve akıllı çözümler bulunuyor. Skyland İstanbul, keyfini çıkararak İstanbul’u yaşamak isteyenlerin rezidans tercihlerinde ilk sırada geliyor. Geniş teras ve balkonlara sahip rezidans dairelerimizin çoğunluğunun satışını tamamladık diyebilirim. Sınırlı sayıda çok özel dairemiz bulunuyor. Lüks, konfor ve tasarımı yaşam stili haline getirmiş sahiplerini bekliyor.”



OFİSLERE YOĞUN TALEP

Türkiye’nin önde gelen şirketlerini yakın zamanda Skyland İstanbul’un ofis kulelerinde ağırlamaya başlayacaklarını söyleyen Eroğlu, “7 metre tavan yüksekliğine sahip ofislerimiz ticari gayrimenkul piyasasında yoğun talep görüyor. Özellikle pandemi ile birlikte ofislerin ferahlığına verilen önem giderek arttı. Bu da Skyland İstanbul’a yönelik talebi artırdı. Ofislerimizde, tek katta 10 bin metrekareye varan geniş çalışma alanı seçenekleriyle, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına uygun esnek kiralama imkânları sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



100 MARKA AYNI ÇATI ALTINDA

Skyland İstanbul projesi kapsamındaki konsept alışveriş merkezi Skyland HOM’un 100’den fazla prestijli tasarım ve dekorasyon markasını tek çatı altında buluşturduğunu dile getiren Nurettin Eroğlu, “Tasarımı sanatla buluşturan Skyland HOM 40 bin metrekarelik bir alanda ev ve şehir yaşamının en güncel trendlerini bir araya getiriyor. Holdingimiz tarafından geliştirilen konsept mağaza INTERIA Interior Design Store’un ilk şubesini de Türkiye’nin en büyük tasarım ve dekorasyon merkezi Skyland HOM’da açtık” diye konuştu.





KONUMU İLE ÖNE ÇIKIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “Türkiye’nin deniz seviyesinden en yüksek rezidanslarına sahip olan proje; Sky Residence, SkyPremium Residence ve Sky Deluxe Residence ile her türlü konfor ve ihtiyaca yönelik seçenekler sunuyor. Skyland İstanbul özgün iç mimari ve akıllı ev teknolojilerine sahip geniş balkonlu ve orman manzaralı dairelerin yanı sıra restoran, fitness, ve wellness merkezi ile 3 bin 500 araçlık otoparkı da avantajları arasında sunuyor. TEM bağlantı yolu üzerindeki konumuyla şehrin her noktasına kolay ulaşım fırsatı sunan Skyland İstanbul, ferah iç mekânları ve geniş açık alanları ile şehrin kalbinde ama şehir karmaşasından uzak bir yaşam vaat ediyor.”

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