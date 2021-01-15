Seyahat acentelerine online satış ayarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, seyahat acentelerinin online platformlardaki faaliyetleri ile ilgili yeni düzenlemelere gitti. Seyahat acenteleri artık pazarlama ve satış işlemlerini, yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirecek. Yönetmelikte “Online satış kanalı” tarifi yapıldı. Düzenleme ile seyahat acentesi, kendisinin veya diğer seyahat acentelerinin faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilecek. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentesine ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentesine ait olduğu açıkça belirtilecek.

YALNIZCA SEYAHAT FAALİYETLERİ İÇİN

Seyahat acentesi, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden yapmak zorunda olacak. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemeyecek. Seyahat acenteleri pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentesi unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorunda olacak.

BANDROL ALIMINDA YENİ DÜZENLEME

Kültür ve Turizm Bakanlığı, korsan yayınlarla mücadelede büyük önem taşıyan bandrol uygulamasında yeni düzenlemeler getirdi. Faili tespit edilemeyen ve bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyalin imha edilmesi kararlaştırılırken, set eserler için ise tek bir bandrol alınması yönündeki hüküm, denetimde zorluluklara ve kötü niyetli kullanımlara sebebiyet verdiği gerekçesiyle, yürürlükten kaldırıldı.