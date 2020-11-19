Seyahat acenteleri 2021 yazı için yeni kampanyaları devreye aldı: Tatilde ‘parçalı ödeme’ dönemi - ‘Şimdi al, taksitler 4 ay sonra başlasın’

TATİLDE ‘PARÇALI ÖDEME’ DÖNEMİ

Turizm sektöründe 34 yıldır hizmet veren Jolly, 2021 yılı erken rezervasyon kampanyasını Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, CEO Mert Vardar ve tüm departman yetkililerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Tüm dünya için çok zorlu geçen 2020 yılının ardından Jolly olarak hedef büyüttüklerini ifade eden Mete Vardar, organizasyon yapısı, misafir ve tedarikçi ilişkilerindeki yenilikler ile 2021’e güçlenerek hazırlandıklarını belirtti. Pandemi sürecinde yürüttükleri anket çalışması ile müşterilerinin ne istediklerini incelediklerini dile getiren Vardar, “2021 yılı için çok güçlü bir erken rezervasyon kampanyası oluşturduk. Yaz erken rezervasyon dönemini de 9 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlattık. Tatilin sadece dörtte birini şimdi ödeyip, kalanını tatile 3 gün kala tamamlayabilme fırsatını sunduk. Yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimleri, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi gibi avantajlarımız da devam ediyor. Kampanyalarından yararlanmak için ise son gün 7 Aralık” diye konuştu.

Mete Vardar

YURTDIŞI KAMPANYASI

Kampanyaya başladıkları günden bu yana geçen yılki erken rezervasyon verilerini yakaladıklarına dikkat çeken Mete Vardar, “Yurtdışı turları için de benzer bir kampanyayı devreye alacağız. Yurtdışı turlarında ilk etapta yüzde 10 ödeme yapılacak. Geri kalan kısmı da tura belli bir zaman kala yapılacak. Eğer müşteri iptal isterse iade süreci başlayacak” ifadelerini kullandı.

BANKALAR DAYANAMAZDI

Bu yıl pandemi nedeniyle yaşanan zor süreç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vardar, “Tatil satın alan müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik. Tatil için ödedikleri ücretin iade edilmesini isteyen müşterilerin yüzde 90’ının iade işlemleri tamamlandı. Geri kalanı kısmı da en kısa süre içinde tamamlayacağız. Bu yaşadığımız durumu bankaların bile kaldırması çok zordur. Çünkü bankalara mevduatını yatıranların hepsi bir anda parasını çekmeye kalksa bankalar bile bu duruma dayanamazdı. Köklü bir firma olarak bu süreci başarıyla tamamladık” dedi.

Jolly’de birçok pozisyonda çalışan, son olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten Mert Vardar ise, yeni dönemde CEO olarak çalışmalarına devam edecek. Artan sorumluluğu ile görevine hızlı bir şekilde başladığını belirten Vardar, Jolly’nin aile şirketinden tamamen kurumsal bir organizasyon yapısına dönüşüm sürecinde görevini en iyi şekilde yürütmeyi hedeflediğinin altını çizdi.

ŞİMDİ AL, TAKSİTLER 4 AY SONRA BAŞLASIN

Turizm sektörünün köklü markalarından ETS, 2021 yılı yazı için erken rezervasyon dönemini başlattı. Düzenledikleri kampanyaları yazılı bir açıklama ile duyuran şirket, “ETS’de 2021 yazı için erken rezervasyon dönemi yüzde 50’ye varan indirimlerle başladı. Her zaman sektöre getirdiğimiz yeniliklerle dikkat çekiyoruz. Bu yıl erken rezervasyonun cazip fiyat avantajlarına ek olarak ödemeleri de 4 ay erteliyoruz” ifadelerini kullandı.

EN AZA İNECEK

ETS’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “ETS, 2021 yazı için erken rezervasyon kampanyasında bu yıl misafirlerine yepyeni bir avantaj sunuyor. Erken rezervasyon fırsatları ile tatil planı yapanlar, cazip fiyatlara ek olarak tatillerini şimdi planlayıp ödemeyi isterlerse baharda yapabiliyorlar. Türkiye’nin en popüler tatil beldelerinde, Ege ve Akdeniz’in en çok tercih edilen otellerinde tatil yapmak ETS’nin erken rezervasyon avantajları ve ödeme erteleme sistemiyle artık daha kolay olacak. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs sonrasında başlayan yeni normal uygulamalarıyla kontrollü yaşanan yaz mevsiminden sonra 2021 yılı için yapılan yeni planların ve hazırlıkların ilk belirleyicisi pandemi olmaya devam ediyor. Her yıl ‘Erken Al, Az Öde’ sloganı ile sürdürülen erken rezervasyon kampanyasında, bu yıl yeni bir uygulama olan ödeme erteleme fırsatı da tatilcilere ETS’nin sunduğu imkanlardan biri oldu. Erken rezervasyon kampanyasının birinci döneminde, fırsatlardan yararlanarak tatil rezervasyonu yapanların ödemelerine isterlerse 4 ay erteleme imkanı sunan ETS, böylece herhangi bir iptal durumunda para iadesi işlemlerini de en aza indirmeyi hedefliyor.”

KOŞULSUZ İADE HAKKI

Güven ve memnuniyet kriterlerinin her zaman en üst düzeyde tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “ETS olarak, Ege ve Akdeniz otellerinde misafirlerine; pandemi döneminde de en şeffaf ve güvenilir koşullarda hizmet veren, hijyen ve sağlık uygulamalarının düzenli denetlendiğini belgeleyen Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip tesisler sunmaya devam ettik. 2021 yazında da güvenle ve gönül rahatlığı ile tatiller en özel resort ve otellerde devam edebilecek. ETS’nin sunduğu, sektörün ilkleri arasında yer alan bir diğer avantaj ise erken rezervasyon sigortası. ‘Yaza kadar programım değişirse’ diye düşünüp tatil planı yapmak istemeyen veya belirsizlikler yüzünden karar veremeyen misafirler için ETS’nin sunduğu ‘İptalde Koşulsuz İade’ hakkıyla aylar sonrası için gönül rahatlığıyla rezervasyon yapabilmek mümkün” denildi.