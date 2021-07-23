İdris TİFTİKÇİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL (DHA) -
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Sabancı ailesinin acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.
Sabancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene sevenleri ve yakınlarının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Şevket Sabancı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.