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Ekonomi
İdris TİFTİKÇİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL (DHA) -
Haber Giriş: 23.07.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Sabancı ailesinin acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.

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  • Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
  • Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
  • Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
  • Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sabancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene sevenleri ve yakınlarının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Sabancı ailesinin acı günü Son yolculuğuna uğurlandı

Şevket Sabancı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Şevket Sabancı vefat etti
Şevket Sabancı vefat etti

Sabancı ailesinin acı günü Son yolculuğuna uğurlandı

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