Sabancı ailesinin acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

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Sabancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene sevenleri ve yakınlarının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Şevket Sabancı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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