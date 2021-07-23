Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Holding tarafından yapılan açıklamada “Esas Holding’in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayisinin duayenlerinden Şevket Sabancı’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz” denilirken, şu bilgiler paylaşıldı: “Cenazesi 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.”

TÜRK SANAYİSİNE KATKI

Sabancı Holding kurucu kardeşlerinden Şevket Sabancı’nın vefatına ilişkin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yazılı bir açıklama yaptı. Güler Sabancı: “Sabancı Ailesi’nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

MOTİVASYONU İNANCI OLDU

Holdingin internet sitesinde yer alan kurucu mesajında Şevket Sabancı şunları söylemişti: “Zorlukların üstesinden gelmekteki motivasyonum her zaman kendime, aileme, meslektaşlarıma ve nihayetinde ülkeme olan inancım oldu.”

60 YILLIK İŞ HAYATI

1936 yılında Kayseri’de doğan Şevket Sabancı, yüksek tahsilini İngiltere’de Manchester University’de tekstil mühendisi olarak tamamladı. Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucu ortakları arasında yer alan Şevket Sabancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı. 60 yıllık iş hayatının ilk 40 yılında Sabancı Holding’in başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sanayinin tüm alanlarında büyümesine önderlik yaptı. 1980 yılından itibaren yurtdışına taşınarak Sabancı Topluluğu’nun küreselleşmesinde lider rol oynadı. 2000 yılında Esas Holding’i kurdu. 2015 yılında Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’in kuruluşuna önderlik yaptı. Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020’de oğlu Ali Sabancı’ya devretmişti. Şevket Sabancı’nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu bulunuyor.

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