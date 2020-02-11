Sevgililer Günü'nde harcamalar zirveye çıkacak

ABD'de bu yıl Sevgililer Günü'ne yönelik harcamaların 2018'e göre yüzde 32 artarak 27,4 milyar doları bulması bekleniyor.



Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çoğu çift hediye alma telaşına düşerken, bu güne özel yapılan harcamalar ekonomik hareketliliği de beraberine getiriyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) 7 bin 267 kişinin katılımıyla yaptığı anket sonuçları, ülkede bu yıl 14 Şubat'ı kutlayacakların kişi başı ortalama 196,31 dolar harcama yapmayı planladığını ortaya koyuyor.



SON YILLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ



AA muhabirinin NRF verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de Sevgililer Günü kapsamında bu yıl toplam 27,4 milyar dolarlık harcama yapılması bekleniyor.

Ülkede 14 Şubat'a özel yapılacak harcamaların geçen yıla göre yüzde 32 artış göstereceği hesaplanırken, Sevgililer Günü'ne özel toplam harcamanın son yılların en yüksek seviyesine ulaşması öngörülüyor.



Amerikalıların, geçen yıl 14 Şubat için 20,7 milyar dolar harcama yaptığı tahmin edilirken, söz konusu beklenti 2018'de 19,6 milyar dolar, 2017'de 18,2 milyar dolar, 2016'da 19,7 milyar dolar, 2015'te ise 18,9 milyar dolar olmuştu.



MÜCEVHERE 5,8 MİLYAR DOLAR, ÇİÇEĞE 2,3 MİLYAR DOLAR HARCANACAK



Sevgililer Günü kapsamında bu yıl Amerikalıların mücevhere 5,8 milyar dolar, dışarıda akşam yemeğine 4,3 milyar dolar, giyim ürünlerine 2,9 milyar dolar, çikolata ve şekere ise 2,4 milyar dolar harcama yapacağı tahmin ediliyor.



14 Şubat'ın en çok tercih edilen hediyelerinden çiçeklere 2,3 milyar dolar harcanması beklenirken, hediye kartlarına 2 milyar dolar, kutlama kartlarına ise 1,3 milyar dolar harcama yapılacağı tahmin ediliyor.



ABD'de yaşayan tüketicilerin 14 Şubat'ta eşleri için ortalama 101,21 dolar, diğer aile bireyleri için 30,19 dolar ve arkadaşları için 14,69 dolar harcayacağı öngörülüyor.



Sevgililer Günü için iş arkadaşlarına hediye almak isteyenlerin 12,96 dolar harcayacağı tahmin edilirken, evcil hayvanları için harcama yapacakların 12,21 doları gözden çıkarması bekleniyor.