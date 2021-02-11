Sevgililer Günü öncesi çiçek mezatları hareketlendi

Çiçek üretiminde yurdun önemli merkezlerinden biri olan, yıllık ortalama 27 milyon 500 bin adet çiçek üretiminin yapıldığı İzmir’de, mezatlarda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik yaşanıyor. ’Sektörün altın günü’ olarak adlandırılan Sevgililer Günü öncesinde, bahçelerden özenle kesilerek toplanan güller, mezatlarda açık arttırma usulü satışa sunuluyor. En büyük ilgiyi kırmızı güllerin gördüğü mezatlarda rengarenk ve farklı çeşitteki çiçekler sergi alanında tanıtılıyor, ürünü satın almak isteyen çiçekçi esnafı ise tatlı bir yarışa giriyor. Rekor yağışın yaşandığı günler dolayısıyla özellikle Menderes ilçesindeki bahçelerde kayıp yaşanmasına rağmen Sevgililer Günü’ne kadar 3 milyonun üzerinde gül satışı yapılması hedefleniyor. 14 Şubat’ın çiçekçilik tarihinde dünyada en önemli günlerden biri olduğunu belirten İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Üreticiler buna göre ürünlerini hazırladı. Mezatlarda bol miktarda ürünlerimiz mevcut. Gülde geçen senenin rekoltesini yakaladık. Bu yıl da 3 milyon daldan fazla gülün satılması bekleniyor. Çiçek mezatları 13 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek. 5-6 bin kova civarında çiçek çeşitliliğimiz var. Bu da İzmir’de üretimin ne kadar iyi ve önemli olduğunu bize gösteriyor. Ege Bölgesi’nin yüzde 65’i İzmir’den karşılanıyor. Diğer illerden birçok esnaf arkadaşımız mezatlarımıza gelip çiçek satın alıyor" dedi.

’20 TL’Yİ GEÇMEMELİ’

14 Şubat Sevgililer Günü’nün koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiğine dikkati çeken Kış, "Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bizlere izin çıktı ve çiçekçi esnafı rahatça satışını yapacak. Bugünü dört gözle bekliyorduk. İzin verildiği için herkese minnettarız. Sevgililer Günü’nde sipariş verecek kişilerden ricamız çiçekçi esnaflarını tercih etmeleri ve birkaç gün öncesinden sipariş vermeleridir. İnternet sitelerinden sipariş verecek olanlar siteler hakkındaki şikayetleri de mutlaka okuyarak dikkatli sipariş vermeliler. Üreticisinden tüketicisine kadar bu işten ekmek yiyen çok kişi var. Bizler geçen yıl hangi fiyata satış yaptıysak bu yıl da aynı fiyatlar geçerli olacak. Fiyatlar mezatlarda arz ve talebe göre belirleniyor. Bugünü kendi lehimize çevirmek için fiyatları yüksek tutmuyoruz. Güllerin tanesi kalitesine göre 10 ile 20 TL arasında satılacak. Bunun fazlası olursa bizlere ulaşsınlar gereğini yapalım" diye konuştu.

’ÖZEL GÜNLERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ’

Menderes ilçesinde gül üretimi yapan Ebubekir Didar, "Dört gözle özel günleri bekliyoruz. Güllerimizin bakımlarını yaptık. Mahsullerimiz değerinde satıldığı zaman mutlu oluyoruz. Sabah gün aydınlanınca bahçemize geliyoruz akşam hava kararana kadar bahçede kalıyoruz. Dere kenarlarındaki bazı çiçek üreticileri selde zarar gördü ancak yine de üretim var. Topraklarımız çok verimli. Burada üretilen çiçekler hem iç piyasada hem dış piyasada satışa sunuluyor. 14 Şubat’a sayılı günler kaldı. Bizler de kesimlerimizi ve son hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Gül üreticilerinden Murat Sanmak da "Güllerimize kış şartlarında özenle baktık. Yağmurda, donda, selde sobalar yaktık ve ilaçlama yaptık. Bugüne çiçeklerimizi hazırladık. Mezatlar oldukça yoğun. Kesme çiçeklerde İzmir, yurt genelinde başı çeken illerden biri. Bazı arkadaşlarımız selden büyük zarar gördü. Bu zararlar devletimiz tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı.