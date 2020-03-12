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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

SETBİR'den koronavirüse karşı "ambalajlı gıda tüketin" önerisi

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SETBİR'den koronavirüse karşı "ambalajlı gıda tüketin" önerisi
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Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Koronavirüse karşı alınacak kişisel önlemlerden birisi de ambalajlı gıda tüketmek." ifadesini kullandı.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kamusal ve kişisel önlemler alınması gerektiğini belirtti. 

Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edildiğini anımsatan Tezel, "Alınacak temel önlemlerin başında ise el yüz temizliğine dikkat etmek geliyor. Başlangıç olarak bir parça sabun ve biraz ılık su, koronavirüsten uzak durulmasını sağlayabilir. Ama bunun ötesinde de alınabilecek başka kişisel önlemler var. Koronavirüse karşı alınacak kişisel önlemlerden birisi de ambalajlı gıda tüketmek." değerlendirmesinde bulundu. 

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