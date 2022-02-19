'Ses' yükseliyor

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Bir içeriğin görselliği ne kadar iyi olursa olsun, eğer kötü bir ses sahipse çekilmez hale gelebiliyor. Hazırlanan içerikleri yüksek kaliteli olarak duymak kişilerin önem verdiği konuların başında geliyor. Günümüzde de kaliteli sese ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay hale geldi. Artık belirli bir bütçenin üzerindeki hemen her ürün ile kaliteli ses almak mümkün oluyor. Ancak burada tercihleri doğru yapmak önemli. Özellikle müzik için hazırlanmış çok sayıda kaliteli kulaklık bulunuyor. Bu kulaklıkların en öncelikli amaçlarından birisi, müzikleri olabilecek en gerçekçi halde karşı tarafa aktarmak oluyor. Kulaklık kullanmayı sevmiyorsanız, oyun bilgisayarına ya da oyun konsoluna bağlamak adına harici ses sistemleri de kullanılabiliyor. Ses sistemleri, hoparlörler ve kulaklıklar, bütçeye bağlı olarak gerçek anlamda ucu açık bir alanın parçaları. Piyasada tam 800 bin TL’ye ulaşan çok özel kulaklıklar, 1 milyon TL’yi geçen özel ses sistemleri yer alıyor. Ancak çok daha uygun fiyata da ürünler bulmak mümkün. Biz de ‘Ben en doğru sese ulaşmak istiyorum’ diyenler için hoparlör, kulaklık ve ses sitemlerini araştırdık.