Servislerde kar mesaisi

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YURDU etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazaları da arttı. Hafta başından itibaren Türkiye’nin dört bir yanından kaza haberleri gelirken, karın etkisini yoğun olarak gösterdiği İstanbul’da kimi yerlerde 36 aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Yaşanan kazalar sonucunda oto servislerindeki mesai de arttı. Son iki günün hasar bilançosunu Hürriyet’e açıklayan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, kar yağışının ardından Türkiye genelinde servislerdeki doluluk oranının yüzde 30, İstanbul’daki doluluk oranının ise son iki günde yüzde 50 arttığını belirtti. Ünaldı, hafta başından bu yana özellikle İstanbul ve çevresindeki oto servislerinde trafiğin arttığına dikkat çekti.

ANADOLU TECRÜBELİ

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Yapılan uyarılar doğrultusunda araç sahiplerinin önceki yıllara kıyaslar araçlarıyla daha az yola çıktıklarını belirten Ünal Ünaldı, “Kar yağışının etkisini gören sürücüler, özel araç kullanmaktan vazgeçiyor, bu da servis girişlerini kaza riski azaldığı için doğru orantılı olarak azaltıyor. Daha büyük hasarlar ortaya çıkabilecekken, özellikle İstanbul ve çevre iller için yapılan uyarıların etkisiyle sürücülerin temkinli yaklaştığını ve daha az hasarla dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Buna rağmen İstanbul’da son iki günde 500’den fazla araç hasar gördü. Yağışın etkili olduğu Ankara ve Doğu illerinde ise hasar sayısında belirgin bir artış yok. Zira Ankara, İç Anadolu ve Doğu illerindeki sürücülerin kar yağışı tecrübesi çok daha fazla” dedi.

EN ÇOK HASAR ÖN TAMPONDA

Ünal Ünaldı, yaşanan kazalar sonucunda hasar alan araçların en çok hangi noktalardan hasar aldığıyla ilgili de bilgiler verdi. Ünaldı, “Malum kar şartlarında kazaların büyük çoğunluğu aracın kayması sonucu gerçekleşiyor. Şu ana kadar kar nedeniyle meydana gelen kazalarda ön tampon ve arka bagaj kapakları daha çok hasar almış durumda. Yapılan kazalarda en çok ön tampon, arka tampon, kaput, çamurluk ve bagaj kapaklarının hasar gördüğünü gözlemledik. Vatandaşlara en önemli tavsiyemiz her türlü yol koşuluna karşı ne olursa olsun kasko yaptırmaları. Otomobil ve yedek parça fiyatlarının çok yüksek olduğu günümüzde kasko artık bir lüks değil ihtiyaç haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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‘KIŞ LASTİĞİ OLMAYANLAR TRAFİĞİ RİSKE ATIYOR’

YOĞUN kar yağışının ardından en çok konuşulan konulardan birisi de kış lastikleri oldu. Özellikle İstanbul’da yola çıkan birçok sürücünün otomobillerine kış lastiği takmadığı görüldü. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, birçok kazanın kış lastiği takmayan sürücülerden kaynaklandığını belirterek, “Kış lastiği olmayan bir araç kış lastiği bulunan birçok aracın güvenliğini riske atabiliyor. Aynı zamanda yolun kapanmasına ve trafiğine akışının etkilenmesine neden oluyor. Kış lastiği sadece kar yağdığında işe yarıyor zannediliyor. Bu lastikler adı üstünde kış lastiğidir, kar lastiği değildir. Araç sahipleri kar yağmasını beklemeden kış lastiğine geçmeli. Kış lastiğinin önemli bir özelliği 7 derece altındaki hava koşullarındaki etkisidir” diye konuştu.