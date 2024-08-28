Servis bankacılığı işbirliğine BDDK izni

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Servis bankacılığı; bankacılık ürün ve hizmetlerinin, banka dışı şirketlerin uygulamaları veya internet siteleri üzerinden müşterilere sunulduğu bir iş modeli olarak biliniyor. Geçen yıl 250 milyon dolar değerleme ile toplam 70 milyon dolar yatırım alan GetirFinans’ın, eylülde Getir uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara sunulacağı açıklandı. “Bankacılığı herkes için erişilebilir hale getirerek, cepleri koruyan bir bankacılık anlayışı sunacağız” diyen GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, “GetirFinans olarak Türkiye’ye bir ilki Fibabanka işbirliğiyle getiriyoruz. Getir’in kullanıcı deneyimini, Fibabanka’nın Servis Modeli Bankacılığı ile birleştirerek GetirFinans’ta herkes için ücretsiz bir dijital bankacılık deneyimi hazırladık. Kullanıcılarımız, kendileri için en iyi fırsatlara ve en avantajlı tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan erişebilecek. Özel faydalarla dolu hizmetimizi çok yakında kullanıcılarımıza sunacağız” diye konuştu.

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Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ise “Finansal hizmetleri geliştirme taahhüdümüzü GetirFinans ile yaptığımız işbirliğiyle ileri taşımaktan gurur duyuyoruz” dedi.

‘ERİŞİMİ ARTIRACAK’

“Türkiye’de Ekosistem ve Platform Bankacılığını en yaygın uygulayan banka olarak, Servis Modeli Bankacılığı ile daha da güçlenen yaklaşımımız ile tüketicilerin bankacılık hizmet-lerine, temas ettikleri her platformdan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz” diyen Mert, şöyle devam etti: “Türkiye’de bir ilk olan bu işbirliğimiz alıştığımız bankacılık modellerini dönüştürmekle kalmıyor, finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getiriyor.”