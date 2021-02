Servetiyle dudak uçuklatan Jeff Bezos CEO'luğu bıraktı - Amazon'un yeni CEO’su Andy Jassy kimdir?

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 26 yıl önce kurduğu Amazon'un CEO'luk görevini bırakıyor. Bezos yerine Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy olacak.

200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan

Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos’un kişisel serveti 202 milyar dolara ulaştı. Bezos 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olmayı başardı.

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos yeni bir rekor kırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Amazon CEO’su Bezos’un serveti 202 milyar doları buldu. Bezos’un çoğunluğu Amazon hisse senedi şeklinde olan serveti, şirketin hisselerinin geçtiğimiz yıllarda tavan yapmasıyla beraber yükselişe geçti.Bezos, servetinin 150 milyar doları geçmesiyle 2018’de dünyanın en zengin kişisi olmuştu. Korona salgını da Bezos’a yaradı. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın karantinaya girmesiyle Amazon’a talep patladı ve şirketin piyasa değeri 1.7 trilyon dolara ulaşarak Apple’ın ardından ABD’nin en değerli ikinci şirketi oldu.

Amazon'un yeni CEO’su Andy Jassy kimdir?

Andrew R. Jassy (d. 1967/68) Amerikalı bir iş adamı ve Amazon Web Services (AWS) CEO'sudur. Ayrıca Seattle'daki Ulusal Hokey Ligi takımının azınlık sahiplerinden biridir.



Andrew R. Jassy, New York'ta doğdu. Babası, New York'taki hukuk firması Dewey Ballantine'de kıdemli bir ortak ve firmanın yönetim komitesinin başkanıydı. Jassy, New York banliyölerinden olan Scarsdale'de büyüdü. Scarsdale Lisesi'nde eğitim gördü ve 1986 yılında mezun oldu.

Lisans derecesini Harvard Koleji'nden aldı.

Jassy, 1997 yılında kuruluşundan üç yıl sonra Amazon'a katıldı. 2003 yılında 57 kişilik bir ekiple birlikte AWS'yi kurdu.

Jassy, Nisan 2016'da kıdemli başkan yardımcılığından AWS CEO'luğuna terfi etti.

2016 yılında 36,6 milyon dolar kazandı.

Jassy, AWS'nin rakibi olan Oracle'a yönelik eleştirilerinde açık sözlü olması ile tanınıyor.

1997 yılında Elana Rochelle Caplan ile Loews Santa Monica Beach Otel'de evlendi.