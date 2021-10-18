Sermaye Piyasaları Kongresi 16 Kasım'da başlıyor

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TSPB'den yapılan açıklamaya göre, dünyadan ve Türkiye'den ünlü uzman ve liderlerin konuşmacı olacağı kongrede, 35 panelin yanı sıra 28 farklı başlıklarda eğitim programları da yer alacak. Sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine, şirketlere, şehirlere ve bireylere sunduğu katma değere odaklanan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, kongrede bu sorunun cevabını arayacak.

DÖRT ANA TEMA ÇERÇEVESİNDE KONULAR TARTIŞILACAK

Kongrede; "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" ile "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" olmak üzere dört ana konu tartışmaya açılacak. Aşılanmaya rağmen riskin devam ettiği salgın nedeniyle hibrit olarak gerçekleştirilecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışı, fiziki olarak gerçekleştirilecek. Açılışın ardından kongre kapsamında, iki gün boyunca çevrim içi olarak panellerin yanı sıra farklı başlıklarda eğitim programları gerçekleştirilecek. 2 gün boyunca devam edecek panellerde dünyadan ve Türkiye'den ünlü uzmanlar, liderler ve iş insanları fikirlerini paylaşacak.

Kongrede, "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar" başlığında sekiz panel yapılacak. Kongrede, sürdürülebilirlik tüm yönleriyle ele alınacak, hızlanan dijitalleşme ile ekonomi ve endüstrinin geleceği tartışılacak, dijitalleşme ile gelen yeni nesil girişimcilik ekosistemi konuşulacak. James Rickards ekonomi ve sermaye piyasalarına yönelik gelecek senaryoları anlatacak ve Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, sürdürülebilir kalkınma konusunda katılımcılara bilgi verecek.



KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği, Borsa İstanbul AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ana sponsor olduğu Kongre kapsamında düzenlenecek panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup, kayıtlar Kongre web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Kongreyle ilgili detaylı bilgilere https://www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.