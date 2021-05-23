Serhan Tınastepe: Toparlanma için destekler sürmeli

2012 yılında Kategori Mağazacılığı Derneği ismiyle faaliyete başladıklarını ve nisan ayından itibaren Zincir Mağazalar Derneği ismiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tınastepe, derneğin üyelerinin 320 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil ettiğine dikkat çekti. Bu büyüklükle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlandığını belirten Tınastepe, “Son bir yılda üyelerimiz arasına katılan önemli perakendecilerle derneğimizin temsiliyetini büyük ölçüde genişlettik. Ülke çapında 50 bin satış noktasında 300 bin çalışanımızla ekonomimiz ve halkımız için en büyük katkıyı sunmak için çalışıyoruz” dedi.



YÜZDE 18 GERİLEME

Gıda dışı perakende sektörünün 2021 yılı beklentilerine de değinen Tınastepe şunları ifade etti: “Gıda dışı perakendesinin önemli bir kısmındaki ürün grupları ertelenebilir ihtiyaçlardan oluşuyor. Bu dönemde tüketicimizin birçok ihtiyacını çok zorda kalmadıkça ertelediğini gördük. Mağazalardaki trafiğin de doğal olarak azalması, trafiğe bağlı bu alışverişleri önemli ölçüde kesti. Bu durumdan kozmetik, kitap-kırtasiye, mobilya, ev geliştirme gibi bazı alt kategorilerimiz çok olumsuz etkilendi. Cirosunun yarısından fazlasını kaybeden kategorilerimiz oldu. Bunun yanında önceki dönemlerle aynı ciroyu yapan ve üstüne çıkan kategoriler de var.

Nielsen – TAMPF Perakende Endeksi verilerine göre, temsil ettiğimiz kategoriler 2020 yılını pandeminin etkisiyle toplamda yaklaşık yüzde 18 gerileme ile kapattı maalesef. 2021 yılı ilk çeyrekte de yüzde 25 seviyesinde bir gerileme bekliyoruz. Bununla beraber, pandemiyi tamamen atlattığımızda, tüketicimizin ertelediği ihtiyaçları hızlıca karşılama eğiliminde olacaklarını da tahmin ediyoruz. Bu da sektörümüzün kayıplarını telafi etmesinde destekleyici olacaktır.” Sektörün toparlanma sürecinde önemli desteklere ihtiyaç duyacağının altını çizen Tınastepe, “Toparlanma sürecinde sadece bizim çabamız değil, pandeminin seyri daha büyük rol oynayacak. Vaka sayılarının kontrol altına alınması, önlemlerin düzgün uygulanması, sektörlerle

birlikte yeni önlemler ve destekler için kararlar alınması, aşılama programının hızlanması bizim de telafi süremizi etkileyecektir” dedi.



‘ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GÖRÜŞECEĞİZ’

26 Mayıs’ta yarım gün sürecek bir webinar düzenleyerek e-ticaret ve omnichannel (çok kanallı) pazarlama konularını detaylı olarak görüşeceklerini belirten Tınastepe, “Omnichannel Zirvesi’nde, sektörün önemli bir gündemi haline gelen bu konulardaki son gelişmeleri, fırsatları, birlikte büyüme yollarını ve çözüm önerilerini görüşeceğiz. Zirvemizde sektörümüzün önemli kuruluşlarının yöneticilerini ağırlayacağız. Yarım günlük webinarımızın katılımı ücretsiz olacak” dedi.

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