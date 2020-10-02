Seramik, çimento ve camın 2019 ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesi, birçok pazarda ardı ardına gelen şoklar ve zorlu ticari atmosfere rağmen 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine ulaşmak için önemli bir mücadele sergiliyor. Son yıllarda küresel ticarette artış bir yana, keskin bir daralma yaşanırken Türk ihracatçısı birçok pazarda farkını ortaya koymuştur." dedi.



Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen "2019 Yılı İhracatın Şampiyonları" ödül töreni, online olarak gerçekleştirildi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın video konferansla katıldığı etkinlikte, 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 40 firmaya ödülleri verildi.

Törenin açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, "İhracat ailesi, birçok pazarda ardı ardına gelen şoklar ve zorlu ticari atmosfere rağmen 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine ulaşmak için önemli bir mücadele sergiliyor. Son yıllarda küresel ticarette artış bir yana, keskin bir daralma yaşanırken Türk ihracatçısı birçok pazarda farkını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.



Gülle, 2019 yılında da, pandemi ile başlayan dönemde de Türk ihracatçılarının dünyanın dört bir yanına ürün ulaştırmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Ocak-ağustos döneminde yaş meyve ve sebze, hububat ve meyve-sebze mamulleri sektörleri pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi ilk 8 aylık performansını gösterdi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü, tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. Bugün ödüllendirdiğimiz şampiyon firmalarımız sektör ihracatında kırılan bu rekorda ve sektörün pozitif algısının bugünlere gelmesinde büyük bir rol oynadılar. Yalnızca ödül alan firmalarımızı değil, ülkesi için değer katan, yüreğini ortaya koyan her bir ihracatçımızı gönülden tebrik ediyorum."



"2019, İHRACATTA BAŞARILI BİR YIL OLARAK GERİDE BIRAKILDI"



Sektörel rakamlara bakıldığında geçen yıl özellikle çimento sektöründe artış oranının dikkati çekici olduğunu vurgulayan Gülle, "2019'da bir önceki yıla göre çimento sektörü ihracatı yüzde 44, doğal kaynaklı madde ihracatı yüzde 35, cam sektörü ihracatı yüzde 16, seramik sektörü ihracatı ise yüzde 6 artış sağladı. Yıllık 1,2 milyar dolarla seramik ve 877 milyon dolarla çimento sektörleri birliğimizin ihracatında önemli bir yere sahip. 2019'da ÇCSİB'in toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 3,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar birliğimizdeki sektörlerin tümünün 2019'u ihracatta başarılı bir yıl olarak geride bıraktığını gösteriyor." şeklinde konuştu.



Gülle, tüm dünyada her sektörde dış ticareti derinden sarsan pandemiye rağmen 2020 yılında da çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ihracatta başarılı seyrini sürdürdüğünü kaydetti.



Yılın 8 ayında sektörün ihracatının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 2 milyar 389 milyon dolara ulaştığını bildiren Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ağustos ayında sektörümüz 320 milyon dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ağustos ihracatını gerçekleştirdi. Yılın 8 aylık döneminde sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlar 292 milyon dolarla ABD, 168 milyon dolarla İsrail, 165 milyon dolarla Almanya, 130 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 96 milyon dolarla İtalya oldu. Yine 8 aylık döneminde sektörümüz, önceki yılın aynı dönemine göre Ukrayna'ya ihracatı yüzde 127, Haiti'ye ihracatı yüzde

101,

Türkmenistan'a ihracatı yüzde 96, Libya'ya ihracatı ise yüzde 74 artırdı."



"PANDEMİ ŞARTLARINA RAĞMEN İHRACAT YÜKSELİŞE GEÇTİ"



ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz de Türkiye ihracatına sağladıkları katkılar nedeniyle sektör ve firma temsilcilerine teşekkür etti. Çenesiz, yılın 9 ayında pandemi şartlarına rağmen ihracatın hızla toparlanmaya başladığını ve yükselişe geçtiğini söyledi.



Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin toplam ihracatının bu yılın 9 ayında yüzde 4 artarak 2,8 milyar dolara çıktığını belirten Çenesiz, şunları kaydetti:



"Sektörlerimiz, 2020 yılına yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyüme hedefi ile başladı. Ancak salgın, bu hedefleri değiştirmeye mecbur bıraktı. Sektör öncelikle krizden en az hasarla çıkmaya odaklandı. Ardından yeni normal olarak adlandırılan süreçte bölgenin en önemli ve kaliteli üreticisi olarak yeniden yapılanacak küresel tedarik zincirlerinden azami pay artışı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılın 9 aylık verilerine göre, çimento sektörü ihracatı yüzde 25 artarak 840 milyon dolar, cam sektörü toplam ihracatımız 620 milyon dolar, seramik sektörü toplamında ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 925 milyon dolar oldu."



"İHRACATTA BAŞARI KALİTE VE TASARIMLA İLE GELİYOR"



Erdem Çenesiz, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin, ihracatını 2019 yılında en çok artıran üçüncü sektör olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada sektörlerimiz, 2019 yılında dünya ticaretinin daraldığı ve küresel korumacılığın hızla arttığı ortamda yüksek bir ihracat performansı göstermiş ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat artışı gerçekleştirmiştir." dedi.



Çenesiz, ihracattaki başarılarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sektörün uzun yıllardır sürdürdüğü etkin pazarlama politikaları, tanıtım faaliyetleri, Türk ürünlerinin artan kalite imajı en önemli sebepler. Ülkemizin bu sektörlerdeki deneyimi köklü bir geçmişe dayanıyor. Son dönemde sektörlere yüksek kapasiteli çok modern tesisler yapıldı, tasarım kültürü çok hızlı yükseldi ve Türkiye'nin yüksek uyum kabiliyeti ile geniş bir ürün gamı ortaya çıkmakta ve ülke olarak hızlı hareket edebilme ve talebe göre ürün çıkarma kabiliyet üstünlüğümüz ile ihracatımızın hızla büyüdüğünü ve daha da büyüyeceğini görebiliyoruz."



Söz konusu sektörlerin yerli katma değer oranında rekortmen olduğuna işaret eden Çenesiz, "Seramik sektörü yüzde 82, cam sektörü yüzde 79 ve çimento

sektörü yüzde 68 yerli katma değer oranı ile üretim ve ihracat yapmaktadır. Bu açıdan bu sektörlerimizin ihracatının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimiz ithalatı artırmadan ihracat yapabilen sektörlerdir." diye konuştu.



Açılış konuşmalarını ardından 2019 yılında ihracatta üstün başarı gösteren 40 firma online olarak düzenlenen törenle açıklandı. İhracat şampiyonlarına ödülleri, video konferans yöntemiyle takdim edildi.