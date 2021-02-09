Seralarda 14 Şubat hareketliliği

Türkiye’nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin’de, çiçek seralarında 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala hareketlilik başladı. Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde kurulu bir firmada yetiştirilen rengarenk çiçekler, Sevgililer Günü öncesi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Seralarda çalışan işçiler de siparişlere yetişebilmek için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

ORKİDEYE YOĞUN TALEP

Sevgililer gününde normal zamanlara göre satışların arttığını kaydeden Yağ, AA muhabirine konuştu. Yağ, “Gelen siparişler doğrultusunda bitkiye özel hazırlanan ambalajları işçilere dağıtıyoruz. İşçiler de sabahın erken saatlerinde başlayarak satışa hazır bitkileri poşetliyorlar. Daha sonra iklim kontrollü TIR’larla tüm Türkiye’ye gönderiyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün getirmiş olduğu hareketlilikten dolayı mutluyuz. Türkiye’de 30 bin noktada ürünlerimiz şu an satışta.” En çok talep gören çiçeğin orkide olduğunu ifade eden Yağ, rengarenk orkideleri Türkiye piyasasına sunduklarını kaydeden Yağ, “Her özel günün popüler olan çiçeği var. O çiçek, özel günde çok hızlı satılıyor. Sevgililer Günü için en çok satılan ürünlerden biri orkide fakat orkideyle sınırlı kalmamak kaydıyla çiçekli olan her bitki satış açısından başarılı oluyor. 14 Şubat’ta 700 bin civarında saksılı süs bitkisi de gönderiyoruz” diye konuştu.

83 ÜLKEYE 107 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, da çiçek ihracatı hakkında şunları söyledi: “Salgın sürecinde İspanya ve İtalya gibi ülkeler, dikim yapamadılar. Salgını daha şiddetli yaşadılar ve daha sert mücadele ettiler. Bizler İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerekli önlemleri alarak dikim yapabildik. Bunun dışında bazı ülkelerde uçak sayısının azalması nedeniyle Avrupa’ya çok fazla çiçek gelmedi, gelenler de çok yüksek ücretleri oldu. Rakip ülkelerde oluşan açığı Türkiye kapattı. Sevkiyatların artmasında bu iki etken önemli rol oynadı. 83 ülkeye 107 milyon dolarlık çiçek sevkiyatı yapıldı. En büyük pazar Hollanda oldu. Bu ülkeyi de İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan takip etti.”

EN POPÜLER GÜN

300 bin metrekare alanda çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Soner Yağ, 14 Şubat dolayısıyla tatlı bir telaş içerisine girdiklerini dile getirdi. Yağ, “Hazırlıklar çok iyi ve hızlı gidiyor. Sevgililer Günü özel günler arasında en popüler olanı. Bizim de en yoğun olduğumuz gün. Bize siparişler çok öncesinden geliyor. 14 Şubat yaklaştığında tüm siparişlerimizi teslim etmiş oluyoruz” diye konuştu.

BU YILKİ HEDEF 125 MİLYON DOLAR

Bu yıl için umutlu olduklarını anlatan İsmail Yılmaz, “Geçen yıl koymuş olduğumuz 125 milyon dolarlık hedefi inşallah 2021 yılında yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi. Süs bitkilerinde dünyada yaklaşık 22 milyar dolarlık bir ihracatın söz konusu olduğunu, Türkiye’nin ise bu paydan sadece binde 7’lik kısmını alabildiğini aktaran Yılmaz, pazar payını daha da artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.