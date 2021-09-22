Seralara üstün koruma

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ÇIVGIN Boya Kimya Sanayi’nin 1974’te Denizli’de kurulduğunu ifade eden Çıvgın Boya Yönetim Kurulu Üyesi Mertkan Çıvgın, “Çıvgın Boya, kurulduğu andan itibaren mevcut firmalardan ayrışmak için ‘Genel Sanayi Boyaları’ pazarına yönelmiş ve o günden bugüne kendisini geliştirerek sektöre yenilikler katma ilkesini sürdürmüştür” dedi. 7 bin metrekare açık, 3 bin metrekare kapalı alanda, 25 kişilik bir ekip ile üretim, Ar-Ge ve satış faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Mertkan Çıvgın, “2014 yılında tamamladığımız Ar-Ge laboratuvarımız ile 2014’ten bu yana ürün gamımızı geliştirdik ve farklı sektörlere özel ürünler üretmeye başladık. Şu anda 11 ana bu ana sektörlerin altındaki alt birimlerle beraber 24 farklı kanala, ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve servis tedarik ediyoruz. Çıvgın Boya Kimya Sanayi, 4 farklı marka ile hizmetlerine devam ediyor. 100’den fazla farklı ürünü bünyemizde üretiyoruz. Kendi kalite testlerimizi saha ve laboratuvar ekipleri ile yapan bir yapıya sahibiz” diye konuştu.



DENİZLİ’YE YENİ YATIRIM

Türkiye’ye ve sektörlerine olan inançlarından yola çıkarak, 2020’nin son çeyreğinde, Denizli’de 16 bin 500 metrekare açık, ilk fazı 3 bin 850 metrekare olan, tam otomasyona sahip, sadece üretim ve depolama yapacak olan tesislerinin inşaatına başladıklarını dile getiren Mertkan Çıvgın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akabinde makine anlaşmasını tamamladık ve mevcut yerimizde makine denemelerine 2021’in son çeyreğinde başlayacağız. Yapılan plan neticesinde tesisin tam faaliyete geçme tarihi olarak 2023’ün dördüncü çeyreği olarak planlıyoruz. Yeni tesisin başlıca amacı AB regülasyonlarına ve iklim anlaşmalarına uygun üretim yapmak olacak.”

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35 YILLIK TECRÜBE

Sera ve yapı sanayinin, Çıvgın Boya Kimya Sanayi’nin 35 yıllık saha tecrübesine sahip olduğu, 1985’ten bu yana ürettikleri ‘özel sera boyası’ ile pazar lideri olduklarını belirten Çıvgın, “2018’de başlayan ‘Sera Ürün Gamı Geliştirme Projesi’ ile geleneksel ve teknolojik seraların tüm ihtiyaçları çıkartılmış ve sadece sera ve yapı sanayi göz önünde bulundurularak 6 farklı ürün daha geliştirilmiştir. Bu ürünlerle beraber, değişen şartlar ve materyallerin de uzun soluklu korunması amaçlanmış ve yatırımcının minimum maliyet ile maksimum fayda alması göz önünde bulundurulmuştur. Bu ürünlerden 4 tanesi mevcutta satışa sunulmuş ve kabul görmüş malzemelerdir. Diğer iki ürünümüz için Growtech 2021 Antalya Fuar’ında lansmanlarımızı tamamlayacağız. Sera adına hazırlanan bu seride sistemi 2 farklı ana grup ve 4 farklı alt grupta incelemekteyiz. Toprak üstü ve toprak altı olarak ayırdığımız 2 ana grupta, toprak üstünün 4 farklı alt grubu bulunmaktadır. Bunlar, teknolojik sistem koruma, galvaniz ve katod koruma, ısı sistem koruma ve iskelet koruma olarak ayrılmaktadır” diye konuştu.

‘KOROZYONU VE ÇÜRÜMEYİ ENGELLİYOR’

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TOPRAK altı için geliştirilen ‘206177-SPECTA TA’ ürünleriyle, seranın temel iskeletinde toprak altında kalan kısımların korunmasının amaçlandığını dile getiren Mertkan Çıvgın, “Bu ürünün amacı toprağın çelik üzerindeki korozyonunu engellemek ve seranın temelden çürümesini engellemektir. Toprak üstü olarak, galvaniz ve katod koruma kısmı, yeni nesil seraların galvaniz sistemde yapılmaya başlanmasıyla ortaya çıkmış bir ürün grubudur. Burada yatırımcı büyük bir galvaniz yatırımı yapmakta ve çoğu zaman istenilen dayanım iskelette sağlanamamaktadır. Buradan yola çıkarak, aynı ürünle iki farklı sonuç alma amaçlanmış ve ‘206157-SPECTA GAL’ ürünü ortaya çıkmıştır. Toprak üstü ısı ve iskelet koruma alanında ise mevcutta pazar lideri olan ürünümüz ‘zel sera boyasının yanına daha üstün dayanım isteyen ve uygulama yapıldığında dışarıdan gelebilecek tüm etkilere karşı gelebilecek ürünler ekledik.