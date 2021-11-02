‘Sepeti’ gençlere bıraktı

Haberin Devamı

Türkiye'nin ilk milyar TL değerlemeye ulaşan internet girişimi Yemeksepeti’nin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın görevden ayrıldı. 2000 yılında 4 ortakla Akatlar’da bir kapıcı dairesinde kurulan Yemeksepeti, 10 yıl içerisinde hızla büyüyerek Türkiye’ye yayıldı. 2012’de General Atlantic’ten 44 milyon dolar yatırım aldı. 2015 yılında ise Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alındı. Bu satın almayla Türkiye’nin milyar TL değerlemeye ulaşan ilk internet girişimi olan Yemeksepeti, birçok yerli girişime örnek oldu. Dev satın almanın ardından CEO’luk görevini sürdüren Aydın, şirketin kuruluşundan tam 21 yıl sonra görevi bıraktığını Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

GENÇ VE FARKLI BAKIŞ

Açıklamasında dünyanın en büyük internet girişimlerden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a atıfta bulunan Nevzat Aydın, “Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı; bense 21 yılı ancak görebildim. Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9 bin çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa affola” dedi.

‘İLHAM VERDİ’

Haberin Devamı

Nevzat Aydın’dan boşalan CEO’luk görevine 2011 yılında Yemeksepeti’ne katılan ve halen İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki atandı. Baki yaptığı açıklamada, “Yemeksepeti olarak bugün 25 milyondan fazla kullanıcımızın hem yemek hem de hızlı market ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayan Türkiye’nin en büyük hızlı ticaret platformuyuz. Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikâyesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak” dedi.

HIZLI BÜYÜDÜ

Haberin Devamı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Nevzat Aydın, üniversite yıllarından itibaren internet dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etti. Girişimciliği ve interneti odağına alan Aydın’ın hedefi, Apple ve Microsoft gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin doğduğu ABD’deki Silikon Vadisi’ne gitmek, oranın havasını yakından solumaktı. Bu kapsamda, 1999 yılında Silikon Vadisi’nde bulunan San Francisco Üniversitesi’nde e-ticaret odaklı bir işletme yüksek lisans programına kaydoldu. Bir buçuk sene sonra ise ‘açık‘artırma’, ‘iddia’, ‘çöpçatanlık siteleri’ ve Yemeksepeti fikirleriyle Türkiye’ye döndü. Aydın, arkadaşları Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi ile en ideal girişimin Yemeksepeti olacağına karar verdi. 2000 yılının Kasım ayında Akatlar’da 80 metrekarelik bir kapıcı dairesi Yemeksepeti’nin ilk ofisi oldu. 2010 yılında 1 milyona yakın üyeye sahip olarak günde 30 bin adet siparişe ulaşan Yemeksepeti’nin aldığı ilk büyük yatırım 2012 yılında geldi. ABD’li General Atlantic, Yemeksepeti’ne tam 44 milyon dolar yatırım yaptı. Mayıs 2015’te dünyanın en büyük online yemek platformu Delivery Hero 589 milyon dolara Yemeksepeti’ni satın alındı. Bu satın almayla Türkiye’nin milyar TL değerlemeye ulaşan ilk internet girişimi olan Yemeksepeti, bugün 25 milyon kullanıcıya ulaşan ve 7 farklı ülkede hizmet veren dev bir şirket haline geldi.

Haberin Devamı

İLK GİRİŞİMİ, KONSERE ÖĞRENCİ GÖTÜRMEKTİ

20’li yaşlarından itibaren girişimciliğe merak saran Nevzat Aydın’ın ilk girişimi dünyaca ünlü müzik grubu U2’nun Yunanistan konserine Türkiye’den öğrenci götürmekti. Aydın, henüz 21 yaşında yaklaşık 700 kişilik bir öğrenci grubunu Selanik’teki U2 konserine götürdü. Üniversite yıllarında internetle yakından ilgilenen Aydın, üniversiteden hemen sonra rotayı ABD’nin San Francisco eyaletinde bulunan Silikon Vadisi’ne çevirdi. Burada internet girişimlerini yakından inceleyen Aydın, 2000 yılında Türkiye’ye döndü ve Yemeksepeti’ni kurmaya karar verdi.





Haberin Devamı

YEMEKSEPETİ'NİN 21 YILLIK HİKÂYESİ

2000

Akatlar’da bir kapıcı dairesinde kuruldu.

2001

Yemeksepeti.com faaliyete geçti.

2007

Günde 10 bin siparişe ulaştı.

2010

100 çalışanı oldu, günde 30 bin sipariş aldı.

2012

General Atlantic’ten 44 milyon dolar yatırım aldı.



2013

Katar’dan yurtdışına açıldı.

2015

Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satıldı.

2021

10 bin çalışan, 25 milyon kullanıcı ve 60 bin esnafa ulaştı.