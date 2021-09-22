Sepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz: İthalatı azaltıp ihracatı arttıracağız

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YENİ nesil sera örtülerinden gölgeleme ve balyalama filelerine, silaj stretch filmlerinden endüstriyel filmler ve baskılı ambalajlara kadar birçok sektörün ambalaj ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Sepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz, geniş bir yelpazeye sahip olduklarını, polietilen ambalaj filmleri ürettiklerini söyledi. Sepaş Plastik’in1984’te kurulduğunu dile getiren Batmaz, “Bugün Türkiye’nin lider PE plastik film üreticisi haline geldik. Ürün çeşitlerimiz de tarımsal film, gölgeleme fileleri, endüstriyel film ve baskılı ambalaj film ve torbalar. Yıllık üretim kapasitemiz ise 162bin ton seviyelerinde” dedi.



YERLİ ÜRETİM

Sepaş Plastik’in plastik- ambalaj sektöründeki gelişmelere bağlı olarak değişen müşteri talep ve beklentilerine cevap verebilmek için, kendini sürekli geliştirmeyi, yenilemeyi ve bu doğrultuda yeni yatırımlar yapmayı, istihdam yaratmayı bir hedef olarak belirlediğinin altını çizen Dilek Batmaz, “Yatırımlarımız daha çok ihracat odaklı kapasite arttırımına yönelik oldu. Ar-Ge ye de yatırımlar yaparak, ürün yelpazemizi geliştirip, ithalatın azalması, ihracatın arttırılması yönünde inovatif ürünler üretmeyi, istihdamı arttırma hedeflerimize de ulaşmayı amaçlıyoruz. En önemli hedefimiz, yerli üretim imkân ve teknolojilerimizin üstünlüğünü, Türk markalarının gücünü, iç ve dış pazarda gururla temsil etmek” diye konuştu.

YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİYORUZ

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Tüm ekonomik değişkenliklere rağmen, direkt ve endirekt çalışanları, tedarikçileri, tüm müşteri ve bayilerini daha dirençli tutmak için, yenilikçi ve şartlara göre hızlı aksiyon alarak geliştirdikleri politikalar izlediklerini vurgu yapan Batmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu da bizi geçirdiğimiz pandemi döneminde bir adım öteye taşıdı. Tarımsal film üretimimizin yüzde 60’ı iç pazar, yüzde 40’ı ise dış pazar. Her geçen gün, ihracatı arttıracak , ithal ürünlerin iç pazarımıza girişini engelleyecek, yeni nesil sera örtüleri başta olmak üzere, yeni ürünler geliştiriyor ve ihracatımızı arttırmaya devam ediyoruz.”

DOĞA DOSTU ÜRÜNLER

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İÇİNDE bulundukları sektör bazında da değerlendirmeler yapan Dilek Batmaz, “Tek kullanımlık ürünlere ilgi çok arttı. Fakat, pandemi süreci bitince biz bu ilginin azalacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, kesinlikle tarımın evrensel bir gereklilik olduğu da tekrar teyit edilmiş oldu. Yaşadığımız gezegeni ve doğal kaynaklarımızı koruma bilinci tüm dünyada gelişerek, geri dönüşüm politikalarının kurgulanıp uygulanmasına sebep olmuştur. Bu farkındalık ve bilinçle, Sepaş olarak, tüm ürünlerimizde, geri dönüştürülebilir, doğa dostu hammaddeler kullanıp, uygun ürün gruplarında, geri dönüştürülmüş hammaddeden mamul ürünlerin tüketimini teşvik etmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.