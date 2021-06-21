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Sentetik yüzeyli çim halı saha ve açık alan spor parkı yaptırılacak
İzmir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce sentetik yüzeyli çim halı saha ve açık alan spor parkı yapımı işi ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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