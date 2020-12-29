Şenpiliç 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

Yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışan Şenpiliç, hayata geçirdiği tüm projelerinde, bireyler ve aileler, topluluklar ve gezegen için değer yaratmayı hedefliyor. Bu anlayış doğrultusunda operasyonlarının çevreye etkisini sıfıra indirerek, bu bilinci topluma yaymaya odaklanan Şenpiliç’in tüm tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Bu belge, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı gibi kriterlerin değerlendirilmesiyle verilmekte.

Sürdürülebilir çevre dostu adımlarıyla ön plana çıkan Şenpiliç, ekolojik düzene saygılı bir şekilde yürüttüğü üretimlerinde enerji kaybı ve atıkların oluşumunu azaltmayı başarıyor. Aynı zamanda atıkları sınıflandırarak, geri dönüşüm ilkelerini de eksiksiz bir şekilde uygulamaya geçiriyor, kaynakların verimli bir şekilde değelendirilmesini önemsiyor.

Şenpiliç Genel Müdürü Aydın Başyurt aldıkları Sıfır Atık Belgesi hakkında “Şenpiliç olarak gıda güvenliği her zaman en temel önceliğimizdir. Piliç eti üretiminin hassasiyetinden dolayı tüm üretim süreçlerimizde biyogüvenlik ve hijyen en üst düzeydedir. Daha iyi bir dünya için kullandığımız yüksek standart teknolojilerimizle de; sürdürülebilir çevre politikalarımızı, üretim tesislerimize entegre ediyoruz. Ekolojik dengenin korunması adına insana, çevreye ve toprağa olan duyarlılığımızla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımla ilerleyerek ürettiğimiz ürünleri sunarken, karbon ayak izinin azaltılması, atıkların yeniden toprağa kazandırılmasını, doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde değerlendirerek, çevre ile uyumlu malzemelerin kullanılmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımlarımızla kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Atık yönetimimiz ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ne layık görülmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.