Şenol Şankaya: Hız ve verim arttı

Bu yıl 38. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Yeşim’in hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarının stratejik üretim ortağı olarak çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, kuruldukları ilk günden bu yana teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirtti. Dünya markalarının stratejik üretim ortağı olmak adına insana ve teknolojiye yatırım yaparak verimlilik artışını ve kaliteli üretimi önceliklendirdiklerine işaret eden Şankaya, “Dünyada hazır giyim sektöründe aynı çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapabilen sayılı entegre tesislerden biri konumundayız. Söz konusu üretim gücümüzü hızlı ve müşteri odaklı koordine edebilmek adına dijitalleşmenin önemini uzun yıllar önce kavramış ve rotamızı buna göre şekillendirmiş durumdayız. Global arenada top koşturan bir şirketler grubu olarak, dijitalleşme sürecine bütünsellik ilkesiyle yaklaşıyoruz” diye konuştu.



SEZGİSEL NETWORK

Dijitalleşmenin son derece geniş kapsamlı ve derin bir konu olduğuna işaret eden Şankaya; bilginin önemi, yeri ve şekli ile bilgiye erişim hızının gün geçtikçe değiştiğinin altını çizdi. Şankaya buna bağlı olarak bilgi güvenliğinin de her geçen gün daha fazla önem arz ettiğini kaydederek, “Yeşim olarak, ürün tasarımından, üretime, karar destek sistemlerinden iletişim araçlarına kadar birçok noktada dijital teknolojileri hayatımıza dahil etme gayretindeyiz. Müşterilerimiz dünya devleri ve biz onlara adapte olabilecek şekilde birçok teknolojide hızlı ve etkin yol almak zorundayız. Dijitalleşme çalışmalarında en önemli konulardan biri teknolojik altyapı. Bu noktada sezgisel network’ü hayatımıza dahil ettik. Projemiz, sektörümüz açısından dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve birçok platformda başarı hikayesi olarak yayınlandı. Üretim sektöründe bu konuda projeyi hayata geçiren Türkiye’deki ilk fabrika olarak altyapımızı modern ve yapay zeka ile desteklenen bir forma büründürmüş olduk. Bunun dışında dijital teknolojilerden üç boyutlu tasarım programları ve bulut entegrasyonları ile numune süreçlerini fiziksel üretim gerektirmeden müşterilerimizle paylaşabilme imkanına eriştik. Bu şekilde hem çok daha hızlı hem daha verimli olabiliyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRETİMDE ONLİNE TAKİP

Yıllar önce dünya stadartlarında teknolojiler kullanarak üretim ve tüm yönetim süreçlerini online takip edebilecekleri ERP altyapıları kurduklarını dile getiren Şankaya, “Bu altyapıları gerek sensörler, gerekse online veri toplama araçları ile sürekli destekliyor ve yaygınlaştırıyoruz. Böylelikle üretimin durumunu her an her yerden izleyebilir ve yönetebilir durumdayız. Fasoncularımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin bir kısmı ile online entegrasyon yaptığımız birçok alan var. Böylelikle doğru bilgiye birçok aşamada çok daha hızlı erişebiliyoruz. Şu an odaklandığımız ana konulardan biri, topladığımız datalarla alınması gereken kararların yapay zeka destekli alınabilmesi. Mobil cihazlar, telefonlar, tabletler ve bunlar üzerinden hem üretim hem de yönetim araçlarına erişebilecek altyapılara sahibiz. Her geçen gün de bunları geliştiriyoruz.

Böylelikle işimizi her yerden ve her zaman yönetebilecek durumdayız. Uluslararası arenada faaliyet gösteren bir firma olduğumuz için, pandemi öncesinde de uzaktan çalışmayla ilgili bulut tabanlı altyapılara yatırımlarımız vardı ve bunları aktif olarak kullanmaktaydık. Ancak bu süreçte bunun bir adım daha yaygınlaştırılması, neredeyse tüm toplantılarımızın online platforma taşınması gerekti. Burada da gördük ki teknoloji bizi bir kez daha önemli ve global bir soruna karşı olabildiğince hazırlıklı tuttu. Dijitalleşme bize üretim noktalarında verimlilik, hız, standardizasyon ve maliyet konularında olumlu etkiler sağlamakta iken, karar destek sistemlerinde daha hızlı ve doğru karar almayı, iletişim becerilerinde inanılmaz bir esnekliği sağlamış oldu. Bütün bu konular ele alınırken işin altyapı ve güvenlik boyutu ise konunun derinleştiği, buzdağının altında kalan ve önemli yatırım gerekteren kalemler olarak bütün bu kavramları ayakta tutan temel noktalar. Biz Yeşim olarak yatırımlarımızı olabildiğince vizyoner ve işin hem iş hem de altyapı tarafını dengede tutacak şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ve ötesi kavramlara sadece göz kırpan değil birebir o kavramların uygulayıcısı olmak, bizim için yadsınamaz adımlar olarak önümüzde duruyor”ifadelerini kullandı.

3D KUMAŞ TARAMA

Sektörlerinde birçok alanda öncü olma misyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Şankaya, bu misyona uygun olarak 3D kumaş tarama teknolojisini kendi sektörlerinde Türkiye’de kullanan öncü firmalardan biri olduklarına dikkat çekti. Şankaya, söz konusu teknoloji sayesinde müşterilerinden gelen talepleri 3 boyutlu olarak sanal ortamda oluşturarak fit-kalıp kontrolü sağladıklarını ve renk-varyasyonu ile tasarım onayına sunabildiklerini belirtti. Böylece müşterilerinden gelen bir talebi aynı gün içerisinde cevaplayıp onay alabildiklerinin altını çizen Şankaya, “Bu sayede gereksiz harcanacak malzeme, enerji ve insan emeği tasarrufu ile daha sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirme şansı bulabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara