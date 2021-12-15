Senet sahtekarlığına dikkat! Bir imza hayatı kabusa çevirebilir...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Seren Serengilin bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı... Tehlikenin adı: DumpingSeren Serengil'in bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı... Tehlikenin adı: Dumping#Mide Ameliyatı
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Bakan Koca son durumu paylaştı: İşte il il vaka sayılarıBakan Koca son durumu paylaştı: İşte il il vaka sayıları#Koronavirüs
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
NASAdan tarihi dokunuş... Bir ilki başardıNASA'dan tarihi dokunuş... Bir ilki başardı!#NASA
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Altın fiyatlarında neler oluyor Herkesin gözü saat 22:00deAltın fiyatlarında neler oluyor? Herkesin gözü saat 22:00'de#Altın
Fatihte can pazarı: Şaka yapıyorlar sandıkFatih'te can pazarı: Şaka yapıyorlar sandık#İstanbul
Japon bilim insanları açıkladı, Türkiyede yetişiyor İşte Kovid-19a iyi gelen meyveJapon bilim insanları açıkladı, Türkiye'de yetişiyor! İşte Kovid-19'a iyi gelen meyve!#Kovid-19
Kahreden gerçek Vefat haberini hastanede aldı...Kahreden gerçek! Vefat haberini hastanede aldı...#Gülçin Ergül
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı Canlı yayında açıkladıSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı? Canlı yayında açıkladı#Selin Ciğerci
HABERLEREkonomi Haberleri

Senet sahtekarlığına dikkat! Bir imza hayatı kabusa çevirebilir...

#Senet Dolandırıcılığı#Karekod Dolandırıcılığı#Ekonomianasayfa
Senet sahtekarlığına dikkat Bir imza hayatı kabusa çevirebilir...
Tuğba Öztürk

Kanundaki boşluktan faydalanarak insanların hayatını kabusa çeviren sahte imza ve karekod çetelerine yönelik 'önlem' arayışları sürüyor. Mağdurlara ve uzmanlara göre senetler için 'noter formülü' masaya yatırılabilir. Karekod usulsüzlüğü için de yeni arayışlar var ancak ortak görüş en büyük önlemin 'dikkat' olduğu...

Haberin Devamı

'Senet tuzağı'nın ağına düşürülen son kişi Yozgatlı iş insanı İbrahim Hazer oldu. Gençliğinde Almanya'ya işçi olarak giden ve 8 yıl önce yurda dönen 59 yaşındaki Hazer biriktiği para ile doğduğu topraklarda yatırım yapmaya başladı.

Ankara merkezli kurduğu şirket ile Almanya'da devlet ihalelerine de girerek inşaat işleri yapmaya başlayan Hazer, memleketi Yozgat'a yaptığı yatırımlarla da kaymakamlık ve belediye tarafından teşekkür plaketleriyle ödüllendirildi.

Senet sahtekarlığına dikkat Bir imza hayatı kabusa çevirebilir...

Hazer'in hayatı ise geçtiğimiz eylül ayında 'kargo' getirdiğini söyleyen ve 'teslim alınmıştır' tutanağı imzalatan bir şahıs tarafından kabusa döndü.

Yozgatta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzak

Yozgat'ta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzak!

Kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen senetten habersiz olan Hazer, geçtiğimiz hafta banka hesaplarına ve malvarlığına karşı icrai işlemler başlatılmasıyla durumdan haberdar oldu. Hazer'in aslında kargo fişine değil 2 milyon 300 bin euroluk (35 milyon lira) bir senede imza attığı anlaşıldı.

İcra müdürlüğüne teminat yatırarak haciz işlemlerini şimdilik durduran İbrahim Hazer hukuk mücadelesi başlattı. "Ben yandım başkaları yanmasın" diye seslenen Hazer, senetlerde belli bir meblağ üzerindeki senetler için hukuki düzenleme yapılmasını istedi.

Haberin Devamı

Pandemiyle birlikte çok sık kullanılmaya başlanılan karekod uygulaması da dolandırıcıların yeni gözdesi. Senet örneğinde olduğu gibi dolandırıcılar, normal karekodun üzerine sahte karekod yapıştırıyorlar. Uzmanlar her karekodun taratılmamasını, taratıması gereken karekodları okutulurken de dikkat olunması uyarısında bulunuyor.

 

Senet sahtekarlığına dikkat! Bir imza hayatı kabusa çevirebilir...

Pandemiyle birlikte çok sık kullanılmaya başlanılan karekod uygulaması da dolandırıcıların yeni gözdesi. Senet örneğinde olduğu gibi dolandırıcılar, normal karekodun üzerine sahte karekod yapıştırıyorlar. Uzmanlar her karekodun taratılmamasını, taratıması gereken karekodları okutulurken de dikkat olunması uyarısında bulunuyor.

 

Hazer'in başına gelenleri ve 'muhtemel' önlemleri uzmanlara sorduk.

Senet dolandırıcılığı için Türk Ceza Kanunu'nun 209. maddesine dikkat çeken Avukat Avukat Abdülaziz Sekban söz konusu hükümlerin, kanunun sistematiği açısından "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" kategorisinde yer aldığını hatırlattı.

"Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesine dikkat çeken Avukat Abdülaziz Sekban, savcılığın soruşturmasına göre olayın hukuki seyrinde ilerleyeceğini belirtti.

SENET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NOTER FORMÜLÜ

Yozgat'taki olayın ardından tartışılan 'belli meblağların üzerindeki senetler ancak noter huzurunda imzalansın' talebini de yorumlayan Avukat Avukat Abdülaziz Sekban "Miktar ne kadar yüksek olursa olsun senet (bono) düzenlenebilmesi için noterlik makamının herhangi bir izin veya onayına ihtiyaç duyulmamakta. Ancak noterde yapılan senetlerde imzaların sıhhati veya senette tahrifat hususlarında senedin ispat kuvvetini artmaktadır" dedi.

Belirli bir miktarın üzerindeki senetlerin noterliklerde yapılması şeklinde bir zorunluluğun getirilebilmesi için kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu hatırlatan Avukat Sekban "Ancak senetlerin ticari hayattaki dolaşımına ve ticari hayatın hızına etki edeceğinden dolayı pratikte böyle bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi pek mümkün görünmemekte" diye konuştu.

Haberin Devamı

NOTERLER DE BENZER GÖRÜŞTE

Hürriyet.com.tr'ye konuşan noterler de olası bir yasal düzenleme karşısında benzer kaygıları taşıyor. Ticari hayatta birkaç dakikanın bile uzun olduğunu belirten noterler "Böyle bir yasal düzenleme olursa seve seve hizmet veririz. Ancak işin doğası ve hızı gereği senet için noter formülü zorlayıcı olabilir" görüşünü savunuyorlar.

Gözden Kaçmasın

Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktıHerkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı? Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Senet Dolandırıcılığı#Karekod Dolandırıcılığı#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Rusyada benzeri görülmemiş rest Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

#RUSYA
Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicronda flaş gelişme

Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaş gelişme!

#Koronavirüs
Berfu Yenenler ve Eser Yenenlerden çocukları ile yeni yıl pozu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den çocukları ile yeni yıl pozu

#Berfu Yenenler

BAKMADAN GEÇME!

Rusyada benzeri görülmemiş rest Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

#RUSYA
Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicronda flaş gelişme

Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaş gelişme!

#Koronavirüs
Berfu Yenenler ve Eser Yenenlerden çocukları ile yeni yıl pozu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den çocukları ile yeni yıl pozu

#Berfu Yenenler