Sendikalı sayısı 2 milyonu geçti

Buna göre Türk-İş üye sayısını 6 ayda 22 bin artırırken, Hak-İş de 19 bin yeni üye aldı. DİSK’in üye sayısı da 12 bin arttı. Türk-İş’in üye sayısı 1 milyon 154 bin 177’ye, Hak-İş’in üye sayısı 730 bin 516’ya çıkarken, DİSK’in üye sayısı ise 206 bin 640 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplam sendikalı çalışan sayısının 2 milyonu geçtiğini belirtti.

ARTANLAR VE DÜŞENLER

Ocak ayıyla kıyaslandığında ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar alanında Türk-İş’e bağlı Koop-İş ve Tez-Koop-İş, 6 aylık süreçte üye sayılarını arttırmayı sürdürdü. Koop-İş’in üye sayısı 104 bin 308’den 108 bin 812’ye, Tez-Koop-İş’in 107 bin 823’ten 110 bin 313’e çıktı. Özellikle Türk Hava Yolları’ndaki örgütlenmesiyle dikkat çeken Hava-İş’in üye sayısı ise geriledi. Ocak ayında 24 bin 64 olan sendikanın üye sayısı temmuz ayında 23 bin 789’a düştü. Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın üye sayısında da dikkat çeken bir artış oldu. Ocak ayında 185 bin 370 olan üye sayısı, temmuz ayında 195 bin 936 oldu. En büyük sendika ise Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş oldu. Hizmet-İş’in üye sayısı 238 bin düzeyini korudu

7 BİN ARTTIRDI

Türkiye’nin en büyük şirketlerinde örgütlü olan Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası da 6 aylık süreçte üye sayısını arttırdı. Türk Metal Sendikası’nın ocak ayında 209 bin 529 olan üye sayısı, temmuzda 215 bin 174’e ulaştı. Sektörde örgütlü olan Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın üye sayısı da aynı dönemde 41 bin 734’ten 42 bin 317’ye çıkarken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in üye sayısı 30 bin 699’dan 31 bin 824’e yükseldi. Bilgi İşlem İşçileri Sendikası’nın üye sayısı 140’dan 126’ya gerilerken, Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası’nın üye sayısı 17’den 24’e çıktı. Oyuncular Sendikası’nın üye sayısı ise 35’ten 27’ye geriledi. Avukatlar Sendikası’nın üye sayısı ise 26’dan 27’ye çıktı.

SENDİKA SAYISI 206 OLDU

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 Temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 14.13 olarak gerçekleştiğini, sendikaya üye işçi sayısının 2 milyonu aştığını söyledi. 2021 Ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını ifade eden Bilgin, 2021 Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğu, 2021 Ocak döneminde barajı geçen sendikaların tamamının işkolu barajını geçtiği bilgisini paylaştı. İşçi sendika ve konfederasyonlarının çalışma hayatının önemli paydaşlarından olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, “Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın