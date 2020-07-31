Sendikalarda taşlar yerinden oynayacak

Ancak açıklanan verilerin, Ocak 2021’de değişebileceği belirtiliyor. Taşerondan kadroya geçen çalışanların, yasa gereği sendikal geçişlerinin başlaması bu değişikliğin nedeni olacak. Sendikal geçişlerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

İŞKOLUNA GÖRE ÜYELİK

2017 yılı sonunda çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle taşerondan kadroya geçen 900 bin çalışan için, sendikalılıkta bir geçiş dönemi öngörülmüştü. Taşeron çalışanlar, başta ‘genel işler’ olmak üzere bazı işkollarında örgütlü bulunurken, kadroya geçtikten sonra, çalıştıkları işyeri hangi alanda faaliyet gösteriyorsa o alandaki sendikalara üye olması gerekiyordu. Buna göre örneğin, hastanede çalışan bir taşeron çalışan, daha önceden genel işler kolunda örgütlüyken ve buradaki sendikalara üyeyken, kadro sonrası, sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren sendikalara geçmesi gerekiyordu. Ancak bunun için 30 Haziran 2020 tarihi geçiş dönemi olarak belirlendi.

GEÇİŞLER BAŞLADI

Geçiş dönemi kuralları gereği, 30 Haziran 2020’ye kadar çalışanlar eski sendikalarında kalmaya devam etti. 1 Temmuz itibariyle ise, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlara ait şirketlerde, sendikal geçişler başladı. 1 Kasım’da da kamu kurumlarındaki çalışanlar için aynı süreç başlayacak. Bu sendikal hareketliliğin etkisi ise, 2021 yılı Ocak ayında açıklanacak sendikal verilere yansıyacak. Yetkililer de, sendikalar arasında üye hareketliliğin başlayacağını belirterek, “Bazılarının üye sayısı düşecek, bazılarına ise yeni üyeler gelecek. Hem üyesi azalan hem de yeni üye kazanan sendikalar olacak. Bu da toplam üye sayılarını etkileyecek. Oluşan yeni resim 2021 yılında rakamlara yansır” dedi.

KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARI

Türk-İş............................ 1.021.952

Hak-İş.............................. 687.790

DİSK................................ 90.659

Tüm-İş.............................. 5.414

Ülkem-İş............................ 11.854

Bağımsız Sendikalar....... 28.496

TÜRK-İŞ’İN PAYI GERİLEDİ, HAK-İŞ’İN ARTTI

Rakamlara göre, temmuz ayı itibariyle, Türk-İş’e üye sendikalarda, tüm sendikalı çalışanların yüzde 52.51’i örgütlü. Ancak bu oranda son 7 yılda gerileme oldu. 2013 yılında tüm sendikalı çalışanların yüzde 71.08’i Türk-İş’e üyeydi. Hak-İş bünyesinde ise, sendikalı işçilerin yüzde 35.34’ü bulunuyor. 2013 yılında ise bu oran yüzde 16.31’di. Buna göre Hak-İş oransal olarak son 7 yılda iki kat büyüdü. DİSK’te ise, değişim olmadı. 2013’te DİSK’e bağlı sendikalarda sendikalı çalışanların yüzde 9.8’i üye bulunurken, 2020 yılı temmuz ayı itibariyle de yüzde 9.7 düzeyinde oldu.

SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 13.66

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, 2020 Temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 13.66 olarak gerçekleştiğini belirtti. Toplam işçi sayısının 14.2 milyona, sendika üyesi işçi sayısının ise 1.9 milyon ulaştığını ifade eden Bakan Selçuk, 2020 Ocak ayına kıyasla toplam işçi sayısının 394. 854, sendikaya üye işçi sayısının da 28.272 kişi arttığına dikkat çekti. Toplam 190 sendikanın faaliyet gösterdiğini anımsatan Bakan Selçuk, 2020 Ocak- Temmuz döneminde 10 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1’lik işkolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 57’ye ulaştığını kaydetti.