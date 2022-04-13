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Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü

#Semt Pazarları#Astronomik Fiyatlar#Ekonomianasayfa
Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü

Önceki haftalarda vatandaşlar pazarlarda astronomik rakamlarla karşılaşırken; bu hafta İstanbul semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya göre düşüşe geçti.

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Geçtiğimiz haftalar pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta düşüşe geçti. Pazarcılar mevsiminde olmayan ürün fiyatlarının yüksek olduğunu söylerken genel olarak da pahalılığa dikkat çekti. Vatandaşlar geçen haftaya göre düşen fiyatların da pahalı olduğunu söyledi.

Fiyatların düşüşte olduğunu söyleyen pazarcı İrfan Satış, "Geçen hafta patlıcan 30, fasulye 45, biber 70 liraydı. Bu hafta patlıcan 15 lira, fasulye 35, biber 30 liraya düştü. Fiyatlar geçen haftaya nazaran daha düşük. Havaların ısınmasıyla seralarda mallar yetişti fiyatlar düştü. Geçen haftalarda talep çoktu, mal azdı. Önümüzdeki haftalarda daha da düşecektir" dedi.

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“PAHALI OLUNCA VATANDAŞLAR DA ALAMIYOR”

Oktay Başan isimli pazarcı ise "Havalar ısındıkça sebze çoğalacaktır. Çok gelen ürünlerde fiyatlar düşecektir. Buna rağmen fiyatlar geçen seneki fiyatlara gelmeyecektir. Ürün pahalı olduğunda tezgahlara daha az ürün getirebiliyoruz. Pahalı olunca vatandaşlar da alamıyor. Vatandaşlar pahalılıktan şikayetçi, 3 kilo sebze alan müşteri 1 kilo alıyor. Maliyetler yükseldi, gübre fiyatlarında, yakıt fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu genel pahalılık bütün fiyatları etkiliyor" diye konuştu.

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“250 LİRA HARCADIM, PAZAR SEPETİNİ HENÜZ DOLDURAMADIM”

Ayşe İnce isimli vatandaş ise pahalılıktan yakınarak, "Sebze meyve alışverişine çıktım. Fiyatlar geçen haftaya kadar biraz düşmüş ama yine de pahalı. 5-6 parça ürün aldım. 250 lira harcadım, pazar sepetini henüz dolduramadım. Geçen sene 250 liraya 3 pazar sepeti doldurabilirdim" ifadelerini kullandı.

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#Semt Pazarları#Astronomik Fiyatlar#Ekonomianasayfa

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