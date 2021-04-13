Semt pazarını dijitale taşıdı

Şimdilik sadece İstanbul’da başlayan Dijital Semt Pazarlarında taze sebze ve meyveler en fazla 36 saatte tarladan sofraya ulaşıyor. Haftanın 5 günü İstanbul’un farklı bölgelerinde kurulan ‘dijital semt pazarları’ ile İstanbul’daki kullanıcılar dalından toplanmış en taze ürünlere ulaşıyor.

15 KAT BÜYÜDÜ

GetirBüyük CEO’su Çağlar Ergin, “GetirBüyük, 2’nci yaşına aylar kala 15 şehirde 80’e yakın depoya ulaştı. Bu ay sonuna kadar 3 yeni şehri daha GetirBüyük ile tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayı ile karşılaştırıldığında sipariş sayısında 15 kata yakın artış yaşandı.

Kategori bazında ise yine aynı dönemde meyve-sebze kategorisinde 18 kat, ev-yaşam kategorisinde 21 kat, dondurma kategorisinde 27 kat, evcil hayvan kategorisinde 17 kat ve teknoloji kategorisinde 19 katlık büyüme gözlemlendi” dedi. Ramazan ruhunu yaşatabilmek için 2 farklı boy ve içerikte indirimli Ramazan kolisi Getir ve GetirBüyük’te yerini aldı. Getir kullanıcıları ister kendileri ve sevdiklerinin adreslerini uygulamaya girerek ya da ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a gönderilmek üzere sipariş verebiliyor.

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