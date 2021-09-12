Sema Güral Sürmeli: Türk ürünlerine yoğun ilgi var

Hürriyet’e konuşan fuar katılımcılarından Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, sektör hakkında değerlendirmeler bulundu. Pandemi döneminde e-ticaretin yükselen trend olması nedeniyle e-ticaret lojistiğini erteleyen firmaların hazırlıksız yakalandığını ifade eden Sürmeli, tüketicilere de çağrıda bulundu. Sürmeli, “Gelin, imkânınız varsa bir kafede kahve için, restoranda bir yemek yiyin. Tatil programlarınızı değiştirmeyin. O sektörler bu mini can suyuyla hayatta kalabilir. Damlaya damlaya göl olur. Hepimiz aynı gemideyiz. Biz üreterek, tüketici tüketerek, arz -talep yaratıp, bu krizi atlatacağız” diye konuştu.



‘ÇİN FİYATINA OLMAZ’

Sürmeli, pandeminin sektöre yansımalarını şöyle anlattı: “Pandemide Çin ithalatı çok ciddi zarar gördü. Pandemi koşullarında fuarlar yapılamadı. Tedarikçiler gidemeyince, Türk üreticilerin kapılarına geldiler. Altında ‘Made in Turkey’ yazan ürünleri alsınlar istiyoruz. Ancak hala şöyle bir algı var. Bize gelen insanlar fiyat alıyorlar. Ama hem en iyisi olacak, hemen alacak, uzun vadede ve en ucuz malı alacak. Uzakdoğu, Çin’le görüşme yaptığınızda malın gelişi en az 90 gün. Bu 120-150 günlere kadar uzar gider. Avrupa da Amerika da gidip Çin’den almaya alışmış. Şimdi gidemiyor. Türkiye’den almak istiyor ama Çin fiyatlarıyla almak istiyor. Böyle bir şeyin olabilirliği mümkün değil. Üreticilerin dik durması lazım. Yoksa para kazanamaz, sürekliliği olmaz. Hâlâ ülkeler arası sevkıyatta, gümrüklerle, konteynerlerle ilgili sıkıntı var.” Sürmeli, Türkiye’nin 72 ülkeye ihracat yaptığını ancak asıl hedefin Amerika pazarını büyütmek olduğunu belirtti.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın