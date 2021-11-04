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Selçuk Bayraktar'tan gençlere TEKNOFEST 2022 mesajı

#Teknofest#2022#Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktartan gençlere TEKNOFEST 2022 mesajı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'tan gençlere TEKNOFEST 2022 mesajı "Yarışma duyurularına çok yakın zamanda çıkacağız. Takipte kalmalarını, ekiplerini kurmalarını, şimdiden hazırlanmalarını bekliyoruz" dedi.

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TEKNOFEST 2022 hazırlıkları için Samsun'a gelen Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu.

İlk olarak Samsun Çarşamba Havalimanı'nda inceleme yapan Bayraktar, daha sonra Vali Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Bayraktar, Valilik ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Samsun'da olacağını ilan ettikleri günden itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

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Samsun'da ekip arkadaşları ve kentin yöneticileriyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Samsun Valimiz, Belediye Başkamızın, rektörlerimizin ev sahipliğinde incelemelere başladık. TEKNOFEST 2022'ye şimdiden Samsun'da hazırlanmaya başladık." dedi.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 ile ilgili, gençlere hitaben şunları dile getirdi:

"Sadece İHA ve SİHA'lar değil 36 farklı yarışma kategorisi var. Bunun da yüzde 90'ından fazlası sivil alanlar ve Türkiye'nin savunma sanayisinde başardığı, o çığır açan yüksek teknoloji ürünlerinin çok daha büyükleri, tüm dünyaya hitap edecek şekilde sivil alanlarda var. Yarışma duyurularına çok yakın zamanda çıkacağız. Takipte kalmalarını, ekiplerini kurmalarını, şimdiden hazırlanmalarını bekliyoruz."

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TEKNOFEST'in, TEKNOFEST Karadeniz ile Anadolu'da ikinci kez gerçekleştirileceğini, ilkinin Gaziantep'te yapıldığını anlatan Bayraktar, "Karadeniz'in apayrı bir coşkusu var. İstanbul'da düzenlediğimizde de her zaman büyük bir ilgi ve büyük bir coşku gördük. Bizler için de ayrı bir heyecan. Bir taraftan ana toprağı bir taraftan baba toprağı Karadeniz. Aynı zamanda o tınısıyla coşkulu Karadeniz'in havasıyla bambaşka geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Samsun'un TEKNOFEST'i sahiplendiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Bayraktar, "Valimiz, Başkanımız ve rektörlerimiz bu işi tam manasıyla sahiplenmiş durumda. Bu anlamda TEKNOFEST 2022'nin çok başarılı geçeceğine inanıyoruz. Tüm bölgede farklı bir rüzgar eseceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bayraktar'a incelemeleri sırasında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da eşlik etti.

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#Teknofest#2022#Selçuk Bayraktar

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