Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" çağrısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Stefano Napoleoni
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
AK Parti Milletvekili İmran Kılıça son vedaAK Parti Milletvekili İmran Kılıç'a son veda#AK Parti
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
Dev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdularDev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdular#Apple
FETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: Hacamat yaptırmaya geldikFETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: 'Hacamat' yaptırmaya geldik#FETÖ
Dünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindelerDünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindeler!#Madagaskar
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
HABERLEREkonomi Haberleri

Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" çağrısı

#Selçuk Bayraktar#Özdemir Bayraktar#Burs
Selçuk Bayraktardan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı çağrısı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile ilgili "Yeni dönemde kendisini bu işe adayacak ve daha da ileriye taşıyacak bursiyer adaylarımızı bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere karşılıksız sunulan burs programları bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilecek.

T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde 2 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak. Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanacak.

Gözden Kaçmasın

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdiHaberi görüntüle

"BURSİYER ADAYLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Açıklamada videolu bir mesajla öğrencilere çağrıda bulunan Selçuk Bayraktar, "Bu ay itibarıyla bir bursiyer sürecinin daha sonuna geldik. 2020'de 300, 2021'de ise 450 bursiyerimiz vardı. Bursiyerlerimiz bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi canla başla Milli Teknoloji Hamlesi'nin gelişimi için emek verdiler. Yeri geldi fikir ürettiler, yeri geldi Teknofest'te sabahlara kadar çalıştılar. Yeni dönemde kendisini bu işe adayacak ve daha da ileriye taşıyacak bursiyer adaylarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Verilen bilgilere göre, eğitimin farklı düzeylerinde karşılıksız burs desteği sağlanıyor. İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sunulacak. T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.200 TL burs desteği verilecek.

Gözden Kaçmasın

Doğu Anadolu sallandı Erzurum, Muş ve Diyarbakırda korkutan depremDoğu Anadolu sallandı! Erzurum, Muş ve Diyarbakır'da korkutan depremHaberi görüntüle

400 KİŞİYE 10 BOYUNCA 1.200 TL'LİK BURS DESTEĞİ

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile de katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor. Türkiye’nin farklı illerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yer almak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği programda 400 kişiye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği sunulacak.

Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programında ise 1.500 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 750 TL burs desteği sağlanacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Mersin’de kayıp Müslüme Yağal’dan acı haberMersin’de kayıp Müslüme Yağal’dan acı haberHaberi görüntüle

Başvuruların 30 Kasım’a kadar devam edeceği burs programı için katılımcılar, T3 Vakfı kurumsal yönetim sistemi üzerinden ulaşabilecekleri "https://turkiyeteknolojitakimi.org/burs-programlari.html" sayfasından program detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye’nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktar#Özdemir Bayraktar#Burs

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19