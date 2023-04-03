Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ziyaret

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Selçuk Bayraktar ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında Azerbaycan’ın yardım ve destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Aliyev’e şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi.

İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar’ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayiinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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BAYRAKTAR TEKNOLOJİ AZERBAYCAN KURULDU

Selçuk Bayraktar görüşmede Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev’e bilgi verdi. Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekâlı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları, fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotaj, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.

BAYRAKTAR KIZILELMA MAKETİ HEDİYE ETTİ

Selçuk Bayraktar ziyaretin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın maketini hediye etti.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV'DAN SELÇUK BAYRAKTAR'A MADALYA

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü. Selçuk Bayraktar’ı Azerbaycan’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını, bu ilişkilerin zaman içinde geliştiğini ve güçlendiğini söyledi.

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Hasanov, iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki dostane ilişkilerinin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurguladı. Sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Hasanov'a teşekkürlerini ileten Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür görüşmelerin karşılıklı iş birliğini genişletmek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri-teknik iş birliğinin mevcut durumu ve perspektiflerinin ele alındığı görüşmede Hasanov, Selçuk Bayraktar’ı "Askeri iş birliği alanındaki hizmetler için" madalyasıyla ödüllendirdi.